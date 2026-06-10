Serena Williams, sobre su regreso a la pista de tenis a los 44: “Me cansé de estar sentada en casa”

Redacción Uppers 10 JUN 2026 - 10:51h.

La campeona de 23 Grand Slams regresó a la competición en el torneo de Queen's con victoria en dobles junto a Victoria Mboko

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Serena Williams ha vuelto a las pistas de tenis a los 44 años después de 1.376 días alejada del circuito WTA, y lo ha hecho con victoria. La ganadora de 23 grandes se impuso junto a Victoria Mboko, de 19 años, en el partido de dobles de primera ronda del torneo de Queen's a Erin Routliffe y Nicole Melichar-Martinez por 7-6 y 6-2. "Nunca habíamos jugado juntas, pero se sintió tan natural que en realidad fue muy divertido", resumió una Serena feliz con sus sensaciones sobre la hierba.

La noticia de su regreso al tenis profesional ha sacudido con fuerza el circuito de la WTA, enviando un mensaje de empoderamiento colosal y atrayendo de inmediato el foco mediático global. Cuestionada tras el triunfo por las causas de su regreso, Serena se mostró ocurrente: "Simplemente ya no tenía nada mejor que hacer. Me cansé de estar sentada en casa. Mis hijas están de vacaciones de verano, así que ¿por qué no? Y, obviamente poder hacerlo en Queen’s, que cuando yo estaba en mi carrera de individuales no había torneo femenino aquí".

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Regreso sin presión

Lo cierto es que este retorno no nace de la necesidad de acumular más trofeos o demostrar algo al mundo, sino del puro placer de competir bajo sus propios términos y con una mentalidad totalmente renovada. Durante la mayor parte de su carrera, la historia de la menor de las Williams se definió por récords, campeonatos y una excelencia inquebrantable. Ahora empuña la raqueta de nuevo, pero libre de presiones y sin la pesada mochila de las expectativas ajenas. "No necesito ganar (...) He ganado más que la mayoría de la gente en toda su vida, así que no es tan importante para mí, y es importante que me lo recuerde constantemente, porque no tengo nada que demostrar", subrayaba al anunciar su regreso.

De hecho, ni siquiera ella tiene claro hasta dónde va a llegar en esta nueva etapa. Su enfoque parece más planteado para el corto plazo y en el 'día a día', descartando por completo una vuelta permanente a las exigentes giras de tiempo completo. De momento, después de Queen's tiene previsto participar también en la modalidad de dobles del Abierto de Tenis de Berlín, que comienza el 15 de junio.

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Wimbledon en el horizonte

Se da por hecho que por su mente pasa jugar Wimbledon, que comienza el 29 de junio y donde ha ganado siete títulos individuales y seis de dobles con su hermana Venus. Como Serena actualmente no tiene ranking, necesitaría una invitación para participar en cualquier evento en el que quiera jugar. Aunque como excampeona no sería difícil obtenerla. "Creo que necesito entrenar un poco más si quiero jugar individuales, y ya veremos si lo consigo, y si no... Ese no es mi objetivo ahora mismo", reconocía en las horas previas a su debut en Queen's.

Lo que demuestra Serena es que los grandes proyectos vitales no tienen fecha de caducidad escrita en el el calendario. Si ella es capaz de reajustar su juego a los 44 para mediarse con veinteañeras en la cima del mundo, queda claro que la edad no dicta el retiro.