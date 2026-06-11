Fue el primer jugador de la historia en superar los 50.000 minutos en la Liga española y jugó cuatro Mundiales

Andoni Zubizarreta, portero de España en cuatro Mundiales: "Cuando te eliminan sientes una profunda tristeza"

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Andoni Zubizarreta disputó como portero 622 partidos en primera división, en los que solo encajó 625 goles. Se retiró como jugador en activo en 1998 habiendo acumulado un impresionante palmarés y con el récord de haber sido el primer jugador de la historia en haber jugado más de 50.000 minutos en la Liga española. Nacido en Vitoria-Gasteiz el 23 de octubre de 1961, tiene hoy 64 años. Y desde que colgó los guantes tras el Mundial de Francia 1998, donde vivió el amargo final del autogol ante Nigeria, no se ha alejado del fútbol ni un solo día.

Un arquitecto en la sombra

Después de su retirada, fue director general deportivo del Athletic Club durante tres temporadas (2001-2004). Fue su primer paso en la gestión, y lo hizo en el club donde debutó como profesional y con el que siempre mantuvo un vínculo emocional intenso.

El salto de categoría llegó seis años después. En julio de 2010, con la llegada de Sandro Rosell a la presidencia del F. C. Barcelona, fue nombrado director deportivo del club azulgrana, en sustitución de Txiki Begiristain. Ocupó dicho cargo durante 4 años y medio, tiempo en el que el equipo ganó numerosos títulos, hasta que fue despedido en enero de 2015. Su huella en el Barça tiene nombres propios, ya que durante ese período realizó algunos de los fichajes más sonados del club azulgrana, como Neymar Jr. o Luis Suárez.

La salida del Barcelona en enero de 2015 llegó por sorpresa y de forma abrupta, sin que se dieran explicaciones públicas detalladas. Unos meses después, en septiembre de 2015 se incorporó a beIN Sports para comentar y analizar partidos de fútbol, puesto que dejó en octubre de 2016 para ser director deportivo del Olympique de Marsella. En el club francés fue donde comenzó su relación de trabajo con André Villas-Boas, el técnico portugués que años después se convertiría en el hilo conductor de su siguiente gran capítulo.

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Oporto: la ilusión, la Supercopa y otro adiós anticipado

En abril de 2024, André Villas-Boas ganó las elecciones a la presidencia del FC Porto con cerca del 70% de los votos, destronando a Jorge Nuno Pinto da Costa, que había estado al frente del club durante más de cuatro décadas. Desde su candidatura, Villas-Boas había incluido a Zubizarreta como pieza clave de su proyecto, y el vitoriano se convirtió en director deportivo de los dragões desde el primer momento.

La andadura de ambos empezó con la conquista de la Supercopa portuguesa, que acabó por ser lo más destacado de una campaña irregular en la que el conjunto terminó tercero en la Liga.

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Las grietas empezaron a aparecer en el mercado de invierno. La ausencia de refuerzos de relevancia en enero, en el que el club vio salir a Nico y a Galeno, dejó a Zubizarreta debilitado. La participación por debajo de las expectativas en el Mundial de Clubes, así como la falta de alternativas a las citadas salidas fue una de las críticas apuntadas al español, también acusado de tener un salario demasiado elevado para la realidad del Porto y para los resultados obtenidos.

El 20 de agosto de 2025, apenas dieciséis meses después de su llegada, el Porto hizo oficial lo que ya era un secreto a voces. El FC Porto oficializó el despido de Andoni Zubizarreta. La decisión fue tomada de forma "conjunta y amistosa". El club destacó que Zubizarreta fue "figura central en el proceso de adquisición y venta de determinados atletas que permitieron no solo reforzar el plantel actual del FC Porto como promover la sostenibilidad financiera", pero explicó que, "definidas las prioridades de ambas partes para las próximas temporadas, se entendió que este sería el momento más adecuado para dar por concluida la relación entre ambas."

Hoy sin club, con 64 años y un palmarés envidiable

La ironía del fútbol tiene estas cosas: el equipo que dejó en agosto de 2025 ganó la Liga portuguesa 2025-26 sin él, con 88 puntos y 28 victorias en 34 partidos, además de alcanzar los cuartos de final de la Europa League.

Desde el 20 de agosto de 2025, Andoni Zubizarreta figura como "sin club" en la actualidad. De esta forma, el hombre que vivió el fútbol desde las cuatro grandes porterías del Athletic, Barcelona, Alavés y Valencia, y después desde los despachos del propio Athletic, el Barcelona, el Marsella y el Porto, está, de momento, fuera del sistema. Si la historia de su carrera directiva sirve de guía, no lo estará por mucho tiempo.