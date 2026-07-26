María Casado se ha despedido de los espectadores de Informativos Telecinco Fin de Semana

"Espero que pronto nos volvamos a ver, gracias por todo", ha afirmado la periodista

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María Casado se ha despedido este domingo de los espectadores de Informativos Telecinco Fin de Semana con un mensaje cargado de agradecimiento. La periodista, visiblemente emocionada, ha puesto fin a esta etapa dedicando unas últimas palabras a la audiencia

"Espero que pronto nos volvamos a ver, gracias por todo, y lo más importante, les dejo en muy buenas manos", ha afirmado durante su despedida. Con estas palabras, Casado ha agradecido el apoyo recibido a los espectadores.

El agradecimiento de María Casado a Informativos Telecinco

La propia periodista anunciaba hace unos días su decisión: "Hace dos años que empecé una aventura maravillosa en Informativos Telecinco. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia. Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro. Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", informaba.

"Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo. Gracias y espero que nos veamos pronto".