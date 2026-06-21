Un médico y dos enfermeras la atendieron sobre la pista mientras desalojaban el pabellón pero no pudieron salvarle la vida

Los servicios médicos no pudieron determinar si la causa de su muerte fue un infarto o un golpe de calor

Compartir







ZaragozaBegoña Robles, madre de la capitana del equipo Wanapix Aldelís, Marta García, ha muerto de forma súbita durante la celebración del ascenso a Primera División. En encuentro, que acabó con un ajustado 3-2, se celebró en una jornada de calor extremo. La temperatura exterior era de 39ºC y dentro del pabellón era incluso más elevada, según 'Hoy Aragón'.

El equipo se ha pronunciado en las redes sociales tras el suceso: "Desde Wanapix queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Begoña Robles. Queremos acompañar en el sentimiento a su marido, Carlos, a su hija, Marta, y al resto de familiares y amigos, enviándoles todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos de dolor".

PUEDE INTERESARTE Muere un futbolista tras recibir un brutal rodillazo en el pecho en pleno partido en Ghana

"También trasladamos nuestro afecto y nuestras condolencias a toda la familia de InterSala 10 Zaragoza, con quienes compartimos la tristeza por la pérdida de una persona tan querida. Descansa en paz, Begoña", han señalado en el comunicado.

Los servicios médicos no saben si ha sido un infarto o un golpe de calor

Tras la victoria del partido, las jugadoras, el cuerpo técnico, familiares y aficionados celebraron en la pista la subida a Primera División del equipo. Justo en ese momento, Begoña Robles se sintió repentinamente indispuesta y cayó al suelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un médico y dos enfermeras la atendieron sobre la pista mientras desalojaban el pabellón. Además, acudieron dos policías y varios socorristas de las instalaciones municipales contiguas. Pero no pudieron salvarle la vida.

Los servicios médicos no pudieron determinar si la causa de su muerte fue un infarto o un golpe de calor causada por la temperatura extrema que había en el pabellón. De momento, las autoridades investigan los hechos para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

El Wanapix Aldelís ha conseguido uno de los hitos más importantes de su historia pero, lamentablemente, el día ha acabado en tragedia.