En las imágenes que circulan por las plataformas se puede ver cómo el futbolista recibe un rodillazo en el pecho del portero rival

Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano, a los 39 años

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Un jugador de fútbol ha muerto tras recibir un fuerte rodillazo que recibió en un partido de fútbol en Ghana. Los medios africanos señalan que se trata de Emmanuel Antwi. De momento, ni el equipo de fútbol ni la Asociación de Fútbol de Ghana se han pronunciado al respecto. El vídeo ya se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes que circulan por las plataformas se puede ver cómo el futbolista recibe un desproporcionado rodillazo en el pecho del portero rival. El jugador sale volando por el golpe y acaba tendido en en el césped del campo de fútbol mientras que el otro jugador se aleja de la zona.

Todo apunta a que murió poco después de recibir el rodillazo

Una vez que Emmanuel recibe ese brutal rodillazo, el árbitro enseña la tarjeta roja directa al portero mientras el futbolista sigue tendido en el suelo inconsciente. Varios medios locales afirman que murió segundos después de recibir el fuerte golpe. Aunque todavía no hay confirmación sobre estas informaciones.

El caso se ha remitido a las máximas autoridades y ahora se encuentra bajo investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Ahora, queda esperar a que el equipo de fútbol o la Asociación de Fútbol de Ghana se pronuncien sobre la agresión.