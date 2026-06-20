Cuando Max Dettmann salió a la superficie, sus compañeros se dieron cuenta de que algo no iba bien

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MallorcaMax Dettmann, el joven futbolista de 19 años, sufre una grave lesión cervical tras lanzarse a una piscina con muy poca profundidad. Según el diario Lübecker Nachrichten, el accidente se produjo el martes 16 de junio. El entrenador del MTV Ahrensbök, Patrick Bohnsack, le aseguró al Mallorca Zeitung que él ya había regresado de la playa al hotel Playa Golf, donde se alojaba el equipo, junto a parte de la plantilla.

Dettmann volvió más tarde y Bohnsack se encontraba ya en la piscina con varios futbolistas. “Cuando llegó Max, dejó las gafas de sol, la riñonera y la toalla, y se lanzó de cabeza, con mucha inclinación, a una zona poco profunda de la piscina”, relató el entrenador. El jugador se tiró a una zona donde apenas había 60 centímetros de profundidad.

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Cuando Dettmann salió a la superficie, sus compañeros se dieron cuenta de que algo no iba bien. “Cuando salió a la superficie, sangraba mucho. Estaba consciente, pero se le veía raro”, recordó el entrenador. Un socorrista del hotel acudió de inmediato y le prestó los primeros auxilios.

"Tenía fracturadas la primera y la séptima vértebra cervical", señala en el entrenador

La ambulancia tardó casi media hora en llegar al lugar del accidente. Dettmann fue trasladado a la Clínica Rotger, en el centro de Palma, donde le suturaron la herida de inmediato. “Por suerte, Max Dettmann tenía un seguro médico internacional con el ADAC, así que todo se gestionó con rapidez y sin demasiados trámites”, aseguró Bohnsack.

Los médicos le practicaron un TAC en la cabeza y pudieron confirmar que tenía una fractura cervical. "Tenía fracturadas la primera y la séptima vértebra cervical. De hecho, cuando se rompe la primera vértebra cervical ya se habla de fractura de cuello”, indicó el entrenador.

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Pero Dettman tuvo mucha suerte porque podía mover el cuerpo y no presentaba síntomas de parálisis. "Me han dicho hace un rato que hoy probablemente ya ha dado sus primeros pasos", señaló el entrenador. El joven, de 19 años, ha sido trasladado de la UCI a planta, y estaba previsto que su madre llegara al hospital el viernes por la noche.

El jugador lleva un aparatoso dispositivo en la cabeza

El joven futbolista lleva ahora un aparatoso dispositivo en la cabeza para estabilizar la zona y que no pueda mover el cuello. El cocapitán del equipo se ha quedado con él mientras el resto del equipo regresaron el miércoles por la noche al norte de Alemania. De momento, Dettmann permanecerá en Mallorca hasta principios de la próxima semana.

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Después está previsto trasladarlo en transporte sanitario a Hamburgo o Lübeck. Los cantantes de Ballermann, Isi Glück y Julian Sommer, le han enviado mensajes deseándole una pronta recuperación desde las redes sociales, donde el joven cuenta con más de 22.000 seguidores en TikTok.