Los testigos del accidente en la playa de Tarragona vieron a los menores aproximarse a la zona "de riesgo"

El homenaje del CD La Floresta a Michael, uno de los tres menores fallecidos en Tarragona: "Siempre serás parte de la familia"

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El shock que ha generado la noticia de las tres muertes de los menores en la playa de playa de l'Arrabassada, ha generado muchas preguntas entre los vecinos y los seres queridos de los fallecidos. ¿Cómo pudieron ahogarse en la zona rocosa y por qué no pudieron salir del agua?

Algunos de los testigos que estaban en el lugar de los hechos han confirmado que "había bandera amarilla" por fuerte oleaje y que vieron como "el grupo de menores se acercó a la zona rocosa" donde, por culpa de las corrientes empezaron a tener problemas para acercarse a tierra.

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Eran seis jóvenes, de entre 12 y 13 años. Tres de ellos han conseguido sobrevivir después de que pudieran salir solos hasta la orilla, sin embargo, uno murió en el acto y los otros dos lo hicieron días después en el hospital donde fueron trasladados en estado crítico tras ser estabilizados por los servicios de emergencia.

Rescate en barca y por helicóptero para acceder hasta los menores

Uno de los tres fallecidos tuvo que ser rescatado en barca, pero el estado del mar empeoró y Salvamento Marítimo no pudo acercase en la nave a por él y los socorristas tuvieron que lanzarse al agua y sacarlo a nado del mar. La zona donde fallecieron es "de riesgo, corrientes y resacas" tal y como confirman las autoridades de Protección Civil.

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El tercer menor fallecido fue rescatado en helicóptero medicalizado. Michael, el pequeño de 12 años, falleció en el acto, ahogado en la zona de rocas y aunque trataron de reanimarle en varias ocasiones, solo pudieron confirmar su muerte a la que se sumarían las de sus otros dos amigos que estaban junto a él cuando decidieron irse a nadar a ese lado de la playa.

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El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto oficial y han homenajeado a los jóvenes con un minuto de silencio al que han acudido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otras autoridades acompañados de los familiares, amigos y seres queridos de las tres víctimas de este trágico accidente.