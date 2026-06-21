El niño se encontraba en una finca de alquiler con su familia cuando subió las escaleras de la piscina y cayó al agua

Un niño de tres años acaba en muerte cerebral tras ahogarse en una piscina en Santa Margalida, Mallorca

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MallorcaEl niño de tres años que se ahogó la tarde del viernes en la piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort, en Santa Margalida, ha muerto este sábado en el Hospital Universitario Son Espases. Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:30 horas del viernes, cuando un conocido de la familia observó que el menor se encontraba inconsciente en el interior de la piscina y avisó a los servicios de emergencias.

Hasta allí se desplazaron unidades de la Policía Local de Santa Margalida, la Guardia Civil y el SAMU 061, que lograron reanimar al menor. Después lo trasladaron en helicóptero a Son Espases, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica con pronóstico reservado. Poco más de un día después, y debido al estado crítico en el que se encontraba, ha terminado falleciendo, según ha podido saber Europa Press.

El menor subió las escaleras de la piscina y cayó al agua

El accidente ocurrió a las 16:30 horas de la tarde del viernes. Según los equipos de emergencias, el niño se encontraba en una finca de alquiler de larga duración con su familia y otros menores cuando subió las escaleras de la piscina y cayó al agua. Al parecer, nadie se percató en un principio de lo que había ocurrido hasta que, un amigo de la familia, lo sacó rápidamente de la piscina y empezó a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencias.

La Policía Local de Santa Margalida, junto con varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y socorristas de la empresa Marsave acudieron al lugar para auxiliar al menor. Los sanitarios continuaron con las tareas de reanimación hasta que consiguieron que el niño recuperara el pulso. Poco después, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI pediátrica de Son Espases) en coma irreversible hasta que hoy han confirmado su fallecimiento.