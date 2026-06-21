El fútbol más familiar: las parejas de hermanos que disputan el Mundial

Representar a tu país en un Mundial ya es motivo de orgullo, pero hacerlo junto a un hermano es una experiencia inolvidable

Goles y herencia: catorce padres e hijos que jugaron el Mundial

Compartir







Representar a tu país en un Mundial ya es uno de los mayores privilegios que puede vivir un futbolista. Hacerlo junto a un hermano convierte esa experiencia en un recuerdo inolvidable. Y si el destino cruza a ambos con camisetas diferentes, la emoción adquiere un matiz todavía más especial, mezclando el orgullo familiar con la competitividad que exige la élite.

El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, ha dejado varias sagas familiares repartidas por el torneo, algunas compartiendo vestuario y otras defendiendo colores distintos. Una demostración de que el talento, en ocasiones, también se hereda.

PUEDE INTERESARTE Del fondo del armario a la calle: cómo la generación de tu hijo ha puesto de moda tu camiseta vieja de fútbol

Iñaki Williams y Nico Williams

Los hermanos Williams, nacidos en España de familia liberiana, visten camisetas distintas en la cita de EEUU, México y Canadá. Iñaki decidió representar a Ghana, el país de origen de sus padres, mientras que Nico optó por continuar su carrera internacional con España. Ambos crecieron juntos, comparten vestuario en el Athletic Club y ahora viven la Copa del Mundo desde perspectivas diferentes, aunque unidos por una historia familiar que ha emocionado al fútbol europeo durante los últimos años.

Lucas y Theo Hernández

Lucas Hernández y Theo Hernández vuelven a compartir el sueño mundialista con Francia. Los dos defensas, formados en el Atlético de Madrid antes de desarrollar carreras de enorme nivel en el fútbol europeo, representan la solidez de una selección acostumbrada a competir por todos los títulos. Lucas ya alzó la Copa en 2018 pero Theo se la perdió. Se reencontraron en Qatar 2022 y ahora repiten experiencia defendiendo la 'bleu'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

John y Harry Souttar

Los dos nacieron en la ciudad escocesa de Aberdeen y los dos son centrales, pero defienden selecciones distintas debido a sus diferentes trayectorias internacionales. John, que se quedó con su padre, juega con Escocia, mientras que Harry, que se fue con la madre, representa a Australia, un país con el que ha construido una destacada carrera. Dos hermanos, dos camisetas y un mismo apellido repartido entre continentes.

Quinten y Jurriën Timber

Forjados en la academia del Ajax, Quinten juega de medio en el Marsella mientras que Jurriën es defensa en el Arsenal. Ambos forman parte de la selección de Países Bajos, pero la lesión sufrida por Jurriën antes del inicio del torneo impidió que coincidieran sobre el césped en esta edición del Mundial. Aun así, su presencia en la convocatoria neerlandesa refleja el enorme talento que ha salido de la misma familia.

Désiré y Guéla Doué

Otra de las grandes historias del campeonato. Nacidos en una familia con raíces francesas e marfileñas, cada uno tomó un camino diferente a nivel internacional. Désiré Doué, jugador del PSG, disputa el Mundial con Francia, mientras que Guéla Doué, que juega en el Estrasburgo, defiende la camiseta de Costa de Marfil, una circunstancia que convierte cualquier posible enfrentamiento entre ambos en una de las escenas más emotivas que puede ofrecer el torneo.

Laros y Deroy Duarte

Neerlandeses de nacimiento, los dos hermanos comparten selección con Cabo Verde, una de las grandes novedades de esta Copa del Mundo. Ambos representan el crecimiento del fútbol caboverdiano y aportan experiencia a una generación que ha conseguido llevar al país a un escaparate histórico. Para ellos, vestir la misma camiseta nacional multiplica el significado de cada partido.

Derrick Luckassen y Brian Brobbey

Otro caso que refleja la diversidad del fútbol moderno. Derrick Luckassen defiende los colores de Ghana, mientras que Brian Brobbey juega con Países Bajos. Ambos eligieron caminos internacionales distintos, una circunstancia marcada por las raíces familiares y las oportunidades deportivas, aunque el vínculo entre hermanos permanece intacto más allá de las fronteras.

Juninho y Leandro Bacuna

Nacieron en Groningen, Países Bajos, pero representan a Curazao. Los dos acumulan una larga trayectoria en el fútbol europeo y se han convertido en referentes de una selección que vive uno de los momentos más importantes de su historia. Compartir el Mundial con un hermano es un privilegio reservado a muy pocos, y los Bacuna tendrán la oportunidad de disfrutarlo defendiendo el mismo escudo y el mismo himno.