Goles y herencia: catorce padres e hijos que jugaron el Mundial

Redacción Uppers 11 JUN 2026 - 13:02h.

Jugar una Copa del Mundo siguiendo los pasos del progenitor es una experiencia doblemente especial

Naranjito, la mítica serie animada del Mundial 82, regresa 44 años después

Compartir







En algunas familias el fútbol, más que una profesión que comparten padres e hijos, es un idioma común, una forma de entender la vida y un legado que se transmite entre generaciones. Jugar la Copa del Mundo ya es un privilegio reservado para muy pocos futbolistas, pero hacerlo siguiendo los pasos de un progenitor que también vivió esa experiencia convierte la historia en algo todavía más especial.

En el Mundial 2026 que se disputa en EEUU, México y Canadá debutan varios jugadores cuyos padres ya formaron parte de la cita futbolística más importante del planeta, y que se suman a otras dinastías inolvidables de herencia mundialista.

PUEDE INTERESARTE De Nadia Comaneci a Simone Biles: así hemos cambiado en dos generaciones

Diego Simeone / Giuliano Simeone

Diego "Cholo" Simeone disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002 con Argentina, siendo una pieza clave del centro del campo albiceleste durante una década. Su hijo Giuliano debuta en la Copa del Mundo de 2026 después de consolidarse en la élite, prolongando una tradición familiar marcada por la intensidad competitiva y el carácter que siempre distinguieron a su padre.

Alf-Inge Haaland / Erling Haaland

Alf-Inge Haaland representó a Noruega en el Mundial de 1994 como un versátil futbolista capaz de desempeñarse en varias posiciones defensivas y del centro del campo. Más de treinta años después, Erling Haaland se estrena en una cita mundialista convertido en una de las grandes estrellas del fútbol internacional y en el principal referente ofensivo de la selección noruega.

Zinedine Zidane / Luca Zidane

Zinedine Zidane dejó una huella imborrable en los Mundiales, especialmente en Francia 1998, donde lideró a su selección hacia el título con sus dos goles en la final, además de disputar también 2002 y una brillante edición de 2006. Su hijo Luca debuta en la cita de 2026 como guardameta de Argelia, prolongando el apellido Zidane en la máxima competición internacional, aunque desde una posición muy distinta sobre el terreno de juego.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Patrick Kluivert / Justin Kluivert

Patrick Kluivert formó parte de la brillante selección neerlandesa que alcanzó las semifinales del Mundial de Francia 1998. Justin Kluivert sigue sus pasos estrenándose en la Copa del Mundo en 2026, manteniendo vivo uno de los apellidos más ilustres del fútbol de los Países Bajos.

Miguel Reina / Pepe Reina

Miguel Reina defendió la portería de España en el Mundial de Inglaterra 1966. Décadas después, Pepe Reina vivió una larguísima trayectoria internacional participando en los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018. Aunque casi siempre actuó como suplente, formó parte del grupo que conquistó el histórico título mundial en Sudáfrica 2010.

Miguel Ángel Alonso / Xabi Alonso

Miguel Ángel Alonso integró la selección española que disputó el Mundial de 1982 celebrado en casa y de triste recuerdo. Su hijo Xabi Alonso elevó el legado familiar hasta la cima participando en 2006, 2010 y 2014. En Sudáfrica fue uno de los líderes del centro del campo español y pieza fundamental para conquistar la primera Copa del Mundo de la historia de España.

Manuel Sanchís Martínez / Manuel Sanchís Hontiyuelo

Manuel Sanchís Martínez jugó con España el Mundial de 1966. Su hijo, conocido popularmente como Manolo Sanchís, disputó Italia 1990 como uno de los pilares defensivos de una selección que alcanzó los octavos de final. Ambos representan una de las sagas más emblemáticas del fútbol español.

Mazinho / Thiago Alcántara

Mazinho conquistó el Mundial de Estados Unidos 1994 con Brasil tras haber participado también en Italia 1990. Su hijo Thiago Alcántara, nacido en Italia durante la etapa profesional de su padre y posteriormente internacional con España, disputó Rusia 2018 como uno de los centrocampistas de mayor calidad técnica del torneo.

Cesare Maldini / Paolo Maldini

Cesare Maldini participó con Italia en el Mundial de 1962 antes de convertirse en una leyenda también desde los banquillos. Su hijo Paolo elevó el apellido Maldini a otra dimensión con cuatro participaciones mundialistas (1990, 1994, 1998 y 2002). Capitán de la selección italiana durante años, fue uno de los mejores defensores de la historia y alcanzó la final de Estados Unidos 1994.

Pablo Forlán / Diego Forlán

Pablo Forlán defendió a Uruguay en los Mundiales de 1966 y 1974. Su hijo Diego disputó tres Copas del Mundo (2002, 2010 y 2014), dejando una actuación inolvidable en Sudáfrica 2010, donde fue Balón de Oro del torneo tras liderar a la celeste hasta las semifinales.

Lilian Thuram / Marcus Thuram

Lilian Thuram fue campeón del mundo con Francia en 1998 y volvió a disputar las ediciones de 2002 y 2006, alcanzando otra final en Alemania. Marcus heredó el talento familiar y debutó en Qatar 2022, torneo en el que Francia llegó hasta la final y él aportó profundidad ofensiva desde el banquillo y como titular en varias fases del campeonato.

Danny Blind / Daley Blind

Danny Blind representó a Países Bajos en los Mundiales de 1990 y 1994, siendo uno de los referentes defensivos de su generación. Daley Blind tomó el relevo disputando Brasil 2014 y Qatar 2022, destacando especialmente en la edición brasileña, donde los neerlandeses alcanzaron el tercer puesto.

Jean Djorkaeff / Youri Djorkaeff

Jean Djorkaeff jugó con Francia el Mundial de 1966. Su hijo Youri fue uno de los futbolistas más talentosos de la generación campeona del mundo en 1998 y volvió a participar en Corea y Japón 2002, formando parte de una selección que marcó una época.

Javier "Chícharo" Hernández Gutiérrez / Javier "Chicharito" Hernández

Javier Hernández Gutiérrez participó con México en el Mundial de 1986. Su hijo, el célebre Chicharito, acudió a las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia de la selección mexicana y firmando actuaciones destacadas, especialmente en Sudáfrica y Brasil, donde volvió a demostrar su instinto goleador.