La ganadora de 18 títulos individuales de 'Grand Slam' comenzará la quimioterapia "en las próximas semanas"

La extenista Chris Evert anuncia la reaparición de su cáncer de ovarios: se someterá a quimioterapia

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La extenista estadounidense Chris Evert, ganadora de 18 títulos individuales de 'Grand Slam', ha revelado que se ha sometido a una intervención quirúrgica tras descubrir que su cáncer de ovario había reaparecido.

Histerectomía preventiva

La tenista de 71 años ha decidido apartarse de sus compromisos profesionales, incluido Wimbledon, mientras se somete a tratamiento, entre el que se incluye la quimioterapia para tratar un cáncer que le diagnosticaron por primera vez en diciembre de 2021, tras someterse a una histerectomía preventiva al saber que corría riesgo de padecerlo.

"Siempre he creído en la importancia de ser abierta y sincera sobre mi trayectoria con la salud. El pasado fin de semana, tras someterme a una tomografía computarizada y a una PET, supe que mi cáncer de ovario había reaparecido", señaló Evert en su perfil oficial de 'Instagram'.

La americana ya dio "el primer paso" con esta intervención y ahora comenzará la quimioterapia "en las próximas semanas". "Por este motivo, no asistiré a Wimbledon este año y me apartaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para centrarme en mi salud", resaltó.

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"El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidida a seguir librando esta batalla. Estoy profundamente agradecida a mi equipo médico, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han mostrado su cariño y me han animado. Espero veros a todos muy pronto", sentenció Evert, cuya hermana menor, Jeanne, falleció a causa de la misma enfermedad en 2020.