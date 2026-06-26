Caparrós ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico

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El Sevilla comunicó que Joaquín Caparrós, mito, ex entrenador y actual presidente de honor de la entidad, sufre un cáncer de colon y se encuentra en tratamiento. Caparrós fue diagnosticado hace ya unos años de una leucemia crónica, que no le impidió seguir trabajando en los banquillos.

Lo ha comunicado el Sevilla con una nota que dice lo siguiente. "El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido ex entrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico. El Sevilla FC quiere igualmente desearle una pronta recuperación, para la que sin duda Joaquín tirará de su casta y coraje habituales. ¡Nunca te rindas, Joaquín!“.