Claudia Barraso 26 JUN 2026 - 19:44h.

La joven cogió en brazos a su hija y la cubrió con su cuerpo mientras su casa en La Guaira se derrumbaba

Aumentan a cinco los españoles muertos en el terremoto de Venezuela: 119 desaparecidos y más de una decena de sepultados

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Los terremotos de Venezuela siguen dejando imágenes y terribles historias de una cruda realidad a la que muchos siguen enfrentándose día a día. Las víctimas mortales no paran de aumentar según se van retirando los escombros de las calles y los heridos cada vez son más en diferentes partes del país.

Historias que duelen y que recuerdan el trágico momento en el que el suelo se partió en dos, como la vida de Héctor Bello, el futbolista del equipo de segunda división ‘Marítimo’ de La Guaira, la localidad considerada como epicentro de los seísmos y donde más personas han resultado afectadas. El jugador ha perdido a su esposa Andrea tras el derrumbe de la casa donde vivían.

Allí estaba su mujer junto a el bebé de ambos de corta edad, a la que la joven no dudó en proteger cuando el techo se les desvaneció encima. El cuerpo de Andrea fue el refugio de la pequeña hasta que consiguieron rescatarla, pero, desgraciadamente, su madre no consiguió sobrevivir. Su marido, destrozado por la muerte de la joven, ha publicado un emotivo texto donde cuenta lo sucedido y se despide de su mujer, diciéndole que “siempre será su heroína” y que así “se lo contará a la bebé cuando sea mayor”.

Salvó a su hija protegiéndola con su propio cuerpo

“Le contaré la historia de como la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste, pero algo no te puedo perdonar, me dejaste el alma destrozada”, escribía en un post acompañado de un carrusel de imágenes de Andrea y la bebé. La casa de Andrea y Héctor comenzó a temblar y los muros de la vivienda empezaron a derrumbarse. La madre protegió a su hija cogiéndola en brazos y siendo aplastada por un montón de escombros que acabaron con su vida.

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“Siempre te voy a recordar, siempre. Te dije que siempre serías la mujer de mi vida y tu te reías, enamorada y te ponías roja. No puedo con esto, amor, de verdad, no puedo”. La publicación ha recibido miles de likes y comentarios de muchas personas que, sin conocerle de nada, se han solidarizado con él la historia de Andrea y cómo decidió salvar a su bebé, aunque eso le costase la vida.

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Su hija continúa ingresada en el hospital con golpes en la cara y el cuerpo

En sus historias de Instagram le mandaba un mensaje a la madre de Andrea, que estaba junto al cuerpo de su hija y el bebé que sobrevivió al terremoto: “Suegra, espérame que no te voy a dejar sola, resiste que ya voy y juntos vamos a cuidar de la bendición que nos dejó”. Además, añadía que no veía el momento de reencontrase con su hija tras la tragedia, ya que, en el momento de los terremotos, él no estaba en el lugar. En otra foto, aparecía su hija en el hospital, con vendas en los brazos y el ojo morado e inflamado porque quedó sepultada por el derrumbe de su casa.

En otra publicación, escribió unas palabras dirigidas a su hija donde le decía que su madre le “dará fortaleza, porque yo se que Andrea está viendo lo que estoy pasando y sé que está sufriendo por nosotros, pero entre todo este sufrimiento sé que me diría que te proteja con mi vida como lo hizo ella”.