El jugador tuvo que ser rescatado en estado de emergencia y lo trasladaron en muerte cerebral

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El futbolista Kenzo Kies, de 21 años, ha muerto ahogado en el río Ródano, cerca de Lyon (Francia). Tanto él como sus amigos se metieron en el agua para hacer frente a las altas temperaturas causadas por la ola de calor. Pero una fuerte corriente lo arrastró bajo el agua.

Aunque sus amigos sí que pudieron salir, el jugador tuvo que ser rescatado en estado de emergencia. Los sanitarios lo trasladaron al hospital con muerte cerebral, pero acabó falleciendo poro después.

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"Su memoria quedará en la mente de todos", asegura el presidente de la FIFA

La noticia ha conmocionado al mundo del fútbol y ha causado una gran tristeza en Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió su pesar en Instagram y expresó sus condolencias a la familia y amigos de Kies: "Estoy profundamente triste por la muerte del jugador francés Kenzo Kies, de 21 años".

"Jugador talentoso del Guingamp en la Ligue 2, Kenso deja tras de sí una inmensa vida. Su desaparición es una tragedia. Pero su memoria quedará en la mente de todos quienes le han acompañado en su carrera futbolística. En nombre de toda la FIFA y del mundo del fútbol en general, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo, así como a todos los que le han conocido, en este momento tan extremadamente difícil", añadió.

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El equipo En Avant Guingamp también mostró sus condolencias por la muerte del jugador:

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"Su discreción, respeto, alegría por la vida y amor por el fútbol lo hicieron tan entrañable", afirmó Sylvain Gibert

El equipo Saint-Étienne también se pronunció tras su muerte: "Estamos de luto. Residente del Centro Deportivo Robert-Herbin durante siete años, jugador talentoso y joven discreto apreciado por todos, Kenzo Kies perdió la vida en circunstancias dramáticas".

Sylvain Gibert, uno de sus educadores más cercanos en el Centro Stefanois y actual entrenador del grupo de reserva, le dedicó unas emotivas palabras al jugador fallecido: "En este trágico momento en que es difícil encontrar las palabras, sé que no estoy equivocado al decir que Kenzo ha unido a sus compañeros de equipo y todos los educadores que lo entrenaron en el ASSE. Sus cualidades como futbolista, pero sobre todo su deseo de representar nuestra camiseta en lo mejor en cada partido, nos hizo amarlo solo. Su discreción, respeto, alegría por la vida y amor por el fútbol lo hicieron tan entrañable. Hoy todos nuestros pensamientos están con su familia y amigos a quienes le brindamos todo nuestro apoyo. Y desde allá arriba Kenzo, cuenta con todos nosotros, tus entrenadores, tus socios, para representarte en cada partido que jugamos. ¡Nunca te olvidaremos!".