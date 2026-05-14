Muere de forma repentina el árbitro Ismail Bouissa, de 22 años

Alberto Rosa 14 MAY 2026 - 18:29h.

El joven, de origen marroquí y residente en Madrid, era árbitro adscrito al Comité de Árbitros de Ávila

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Noticia triste en el mundo del fútbol leonés. Ismail Bouissa, árbitro adscrito al Comité de Árbitros de Ávila, ha fallecido de manera repentina a los 22 años. Las causas del deceso habrían sido naturales, lo que ha conmocionado al deporte provincial y regional.

La noticia la ha confirmado la Real Federación de Castilla y León de Fútbol en sus redes sociales. “La RFCYLF, su Comité de Árbitros y la familia del fútbol abulense lloran el fallecimiento del joven colegiado Ismail Bouissa mostrando todo el apoyo a su familia, compañeros y amigos”, ha escrito el organismo en la red social X.

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Rápidamente, compañeros y aficionados han mostrado su dolor y han recordado a Bouissa en redes sociales. Por su parte, el Deportivo Arenas C.F., uno de sus clubes cercanos, le dedicó unas emotivas palabras.

“Un árbitro joven que luchó hasta el final y que deja un vacío imposible de llenar. En cada campo, en cada partido, en cada silbato… su recuerdo seguirá presente", han escrito en una publicación de Instagram, acompañada de una foto del colegiado fallecido.

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La muerte de Ismail Bouissa, con solo 22 años y de manera repentina, ha conmocionado de lleno al mundo del deporte.