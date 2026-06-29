El piloto fallecido es Samuel Levy, de 44 años, de origen británico y residente en la provincia de Alicante

El accidente ocurrió en una carrera de la Copa JMR, Copa Amateur de Velocidad, cuando se produjo un choque entre dos pilotos

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LleidaLos Mossos d’Esquadra investigan las causas del accidente mortal de un piloto amateur de motos este domingo en el circuito de Alcarràs (Lleida), cuando participaba en una carrera de la Copa JMR, Copa Amateur de Velocidad, según informó este lunes la policía catalana.

El piloto fallecido es Samuel Levy, de 44 años, de origen británico y residente en la provincia de Alicante, según fuentes del Ayuntamiento de Alcarràs.

Un choque entre dos pilotos

La Real Federación Motociclista Española ha lamentado el fallecimiento del piloto. "Desde la RFME queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, equipo y a todos sus seres queridos en estos momentos de enorme dolor", señala la federación.

"El motociclismo español se une en el recuerdo y el respeto a Samuel, compartiendo el pesar de toda la familia del motor", concluye el comunicado de la RFME.

El accidente ocurrió a las 13.10 horas, en una carrera de la Copa JMR, Copa Amateur de Velocidad, cuando se produjo un choque entre dos pilotos. Levy sufrió heridas muy graves y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.