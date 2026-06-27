El jugador neerlandés Cody Gakpo anuncia la muerte de su hijo durante el embarazo

El propio Cody Gakpo ha pedido privacidad para este momento tan difícil que está atravesando su familia

Muere a los 38 años Alex Hughes, hijo del exfutbolista del FC Barcelona Mark Hughes, de forma repentina

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El futbolista internacional neerlandés, Cody Gakpo, delantero del Liverpool FC, ha pedido "privacidad y espacio" después de que él y su pareja, Noa van der Bij, hayan anunciado este sábado que su hijo Elijah había fallecido durante el embarazo. Ambos lo han hecho con una imagen donde se ve las dos manos de la pareja encima del pequeño.

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre", escribió Van der Bij desde su cuenta de Instagram.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia", confiesa el futbolista

El propio Cody Gakpo, que el pasado viernes fue titular durante la victoria de Países Bajos por 1-3 ante Túnez en la tercera jornada de su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, escribió en otra publicación de Instagram: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia".

"Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", zanjó el mensaje del delantero 'red', pieza clave en una 'Oranje' que acabó como líder del Grupo F con siete puntos y buenas sensaciones para afrontar los dieciseisavos de final.