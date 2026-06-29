El Gobierno anuncia la creación de viviendas temporales para cientos de personas que se quedaron sin casa

Zoe Armenteros 29 JUN 2026 - 08:42h.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, habla del restablecimiento del 75% del servicio eléctrico y del agua

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 17 la cifra de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

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El doblete sísmico en Venezuela ha dejado al menos 1.450 muertos, entre ellos 17 españoles confirmados por Exteriores, y 3.150 heridos, según las últimas cifras ofrecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los trabajos de búsqueda y rescate siguen contra reloj entre los más de 700 edificios colapsados por la potencia de los dos terremotos que sacudieron el país el pasado jueves.

En La Guaira, el estado más golpeado, se han ido restableciendo las redes de suministro de electricidad y agua, además de las vías de transporte. Así lo ha informado en un mensaje grabado Delcy Rodríguez: "El servicio de electricidad se ha recuperado en un 75%" y se sigue trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68%, mientras que "la vialidad que ya está recuperada en un 90%".