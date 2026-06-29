El Gobierno anuncia la creación de viviendas temporales para cientos de personas que se quedaron sin casa

Última hora en Venezuela tras los terremotos: la luz vuelve a parte de La Guaira mientras siguen buscando bajo los escombros
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, habla del restablecimiento del 75% del servicio eléctrico y del agua
Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 17 la cifra de españoles muertos y a 150 los desaparecidos
El doblete sísmico en Venezuela ha dejado al menos 1.450 muertos, entre ellos 17 españoles confirmados por Exteriores, y 3.150 heridos, según las últimas cifras ofrecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los trabajos de búsqueda y rescate siguen contra reloj entre los más de 700 edificios colapsados por la potencia de los dos terremotos que sacudieron el país el pasado jueves.
En La Guaira, el estado más golpeado, se han ido restableciendo las redes de suministro de electricidad y agua, además de las vías de transporte. Así lo ha informado en un mensaje grabado Delcy Rodríguez: "El servicio de electricidad se ha recuperado en un 75%" y se sigue trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68%, mientras que "la vialidad que ya está recuperada en un 90%".
El Gobierno de Venezuela evalúa con un código de colores el estado los edificios afectados por los terremotos: casi 200 han colapsado totalmente
Venezuela ha sufrido una de las catástrofes naturales más terribles de su historia reciente tras los dos potentes terremotos del pasado miércoles. El Gobierno ya hace unrecuento de los daños materiales en una evaluación en la que contabiliza casi 200 edificios colapsados completamente pero unos 800 con daños a evaluar. Los técnicos ya trabajan para determinarcuántos de estos habrá que demoler y en cuántos están en condiciones de ser habitados.Ir a la noticia
La UME subraya que perseverará en salvar el máximo número de vidas tras los terremotos
"Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir intentando conseguir nuestro objetivo y el de todos los que estamos aquí, que no es otra cosa que seguir salvando el máximo número posible de vidas humanas", ha asegurado el cabo primero de la UME Antonio Diosdado. La Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazada a Venezuela tras los terremotos para tareas de búsqueda y rescate están trabajando "donde hace falta trabajo técnico, con perros o de retirada de escombros, se manda a los equipos que tienen esas capacidades para "así conseguir llegar lo antes posible a la víctima".
Las autoridades evalúan con un código de colores el estado de habitabilidad de los edificios
Venezuela prorroga hasta el 5 de julio la suspensión de clases a causa de los terremotos
Las autoridades de Venezuela han anunciado una prórroga hasta el 5 de julio de la suspensión de clase a causa de las "grandes afectaciones" por los terremotos del pasado miércoles, que hasta el momento han dejado al menos 1.450 muertos --entre ellos 17 españoles-- y 3.150 heridos, según el último balance oficial.
"Se mantiene la suspensión de actividades escolares en todas las instituciones educativas del país durante esta semana, del 29 de junio al 5 de julio, motivado a las grandes afectaciones causadas por el doble terremoto que golpeó a nuestro país", ha afirmado el Ministerio de Educación venezolano.
Rescate en La Guaira: padre y su hijo vivos, tras cuatro días atrapados bajo los escombros por el doble terremoto en Venezuela
Rescatan a un padre y su hijo con vida tras cuatro días atrapados bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, por el doble terremoto
Continúa sin descanso la búsqueda de supervivientes atrapados bajo los escombros tras el devastador doble terremoto que el pasado miércoles sacudió a Venezuela. Aunque las probabilidades de supervivencia enfrentan ya una situación absolutamente crítica, y mientras el balance de víctimas sigue aumentando, los efectivos de los equipos de rescate encuentran aliento en imágenes para la esperanza como la de un padre y su hijo que pudieron ser rescatados con vida enLa Guaira, el estado más afectado por los seísmos, tras cuatro días bajo los escombros.Ir a la noticia
La Guaira recupera el servicio eléctrico y el agua en buena parte del Estado
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles. En un mensaje grabado la líder chavista ha contado de la recuperación del servicio de electricidad "en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación".