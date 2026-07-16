Fútbol
El reloj de más de 20.000 euros con el que Luis de la Fuente vivió la semifinal del Mundial
Durante el partido, Luis de la Fuente lució el Ingenieur Automático 42 de IWC (Ref. IW338903), un reloj con caja de cerámica negra
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El seleccionador español Luis de la Fuente hizo historia con la victoria de España frente a Francia en la semifinal del Mundial, llevando al combinado nacional a disputar su segunda final de la Copa del Mundo. El encuentro se celebró el 14 de julio en Arlington, Texas, y concluyó con una victoria de España por 2-0.
Durante el partido, Luis de la Fuente lució el Ingenieur Automático 42 de IWC (Ref. IW338903), un reloj con caja de cerámica negra de 42 mm y esfera negra. La cerámica cambia la manera de llevar un reloj, ya que resiste a los arañazos mucho mejor que el acero, pesa menos y coge la temperatura del cuerpo en segundos.
Para alguien que pasa 90 minutos gesticulando en un banquillo a más de 30 grados, es un detalle que importa.