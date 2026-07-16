El reloj de más de 20.000 euros con el que Luis de la Fuente vivió la semifinal del Mundial

Redacción Uppers 16 JUL 2026 - 20:12h.

Durante el partido, Luis de la Fuente lució el Ingenieur Automático 42 de IWC (Ref. IW338903), un reloj con caja de cerámica negra

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El seleccionador español Luis de la Fuente hizo historia con la victoria de España frente a Francia en la semifinal del Mundial, llevando al combinado nacional a disputar su segunda final de la Copa del Mundo. El encuentro se celebró el 14 de julio en Arlington, Texas, y concluyó con una victoria de España por 2-0.

Durante el partido, Luis de la Fuente lució el Ingenieur Automático 42 de IWC (Ref. IW338903), un reloj con caja de cerámica negra de 42 mm y esfera negra. La cerámica cambia la manera de llevar un reloj, ya que resiste a los arañazos mucho mejor que el acero, pesa menos y coge la temperatura del cuerpo en segundos.

Para alguien que pasa 90 minutos gesticulando en un banquillo a más de 30 grados, es un detalle que importa.