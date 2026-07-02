La astucia de Haaland o cómo convertir una goma del pelo en un negocio millonario

La estrella noruega es socio y embajador de la marca de gomas para el cabello que utiliza desde hace años

El secreto de la eterna juventud de Messi que explica su exhibición en el Mundial

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El noruego Erling Haaland acapara focos en el Mundial de EEUU, México y Canadá con su goles, su potencia física y una imagen inconfundible. Pero su éxito va más allá de los terrenos de juego. Como suele ocurrir con las grandes estrellas del fútbol, todo lo que rodea a su figura despierta el interés de aficionados y el público en general. Desde sus celebraciones hasta su característico moño rubio, cada detalle forma parte de una marca personal que trasciende al deporte.

Precisamente su rubia cabellera, que es una de sus señas de identidad más potentes, ha dado lugar a un negocio tan inesperado como rentable. Las gomas para el cabello que utiliza desde hace años se han transformado en un auténtico fenómeno comercial gracias a su popularidad y ahora el propio futbolista participa directamente en el crecimiento de la empresa que las comercializa.

En 2024, Haaland dio un astuto paso más allá del simple acuerdo publicitario al convertirse en embajador e inversor minoritario de Bon Dep, la compañía noruega propietaria de la marca KKNEKKI. La estrella del Manchester City llevaba años combinando los colores de estas gomas de pelo con los uniformes de su equipo y de la selección noruega, una fidelidad que terminó desembocando en esa alianza empresarial.

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El efecto Haaland dispara las ventas

Para la empresa se trataba de aprovechar la enorme proyección global de uno de los deportistas más mediáticos del planeta para consolidar su expansión en Europa y abrir nuevos mercados.

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La repercusión del delantero ha sido inmediata para Bon Dep. La propia compañía ha reconocido que la imagen del atacante ha impulsado notablemente las ventas de sus gomas para el pelo en mercados como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia o Dinamarca.

Con el escaparate mundial que supone el Mundial, la firma ha lanzado además una colección limitada inspirada en Haaland. La línea reúne ocho modelos elegidos por el propio futbolista, con colores que evocan diferentes etapas de su carrera y también a la selección de Noruega. Según la empresa, la colección se agotó rápidamente tras su lanzamiento y provocó un fuerte incremento del tráfico hacia su página web y sus perfiles en redes sociales.

Mucho más que un accesorio

Las gomas KKNEKKI tienen un diseño muy reconocible y están fabricadas con decenas de hilos entrelazados que buscan ofrecer una mayor resistencia sin castigar el cabello. Esa combinación de funcionalidad y estética las ha convertido en un producto muy popular, especialmente entre quienes buscan accesorios duraderos para el día a día.

En el caso de Haaland, además, cumplen una función práctica. Mantienen sujeto su largo cabello durante los partidos sin interferir en su rendimiento, algo que la propia empresa destaca como uno de los motivos por los que el delantero lleva utilizándolas desde que decidió dejarse crecer el pelo. "Son las mejores del mundo", sentenció el jugador hace un tiempo. Hoy, además, le hacen ganar dinero.