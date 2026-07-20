En Nueva York, a los jugadores no les ha faltado pizza, brindis o baile para celebrar que vuelven a ser Campeones del Mundo

España, campeona del Mundo: la Selección tiene previsto aterrizar en Madrid a las 13.00 horas

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La Copa del Mundo vuelve a España 16 años después de esa primera estrella que hizo vibrar a todo un país. Esta noche, las calles españolas no han dormido y en Nueva York, a los jugadores de la Selección Española de Fútbol no les ha faltado pizza, brindis o baile para celebrar que vuelven a ser Campeones del Mundo.

Los 120 minutos de partido contra Argentina no pudieron arrebatar las ganas de celebrar de los jugadores, quienes consiguieron alzar el trofeo gracias al gol de Ferrán Torres en el minuto 106, dejando un 1-0 en el marcador que sirvió para proclamarse bicampeones del mundo.

Lágrimas, fotos y muchos bailes

En el estadio, entre lágrimas, abrazos y al grito de "campeones, campeones", los jugadores se fotografiaron con la Copa y cortaron la red de aquella portería en la que Ferrán consiguió encajar el gol de la victoria.

En el vestuario español sonó Quevedo y su 'AL GOLPITO', canción a la que no pudieron resistirse ni Pedri ni Yeremi Santos. Por su parte, Nico Williams y Lamine Yamal han protagonizado uno de los vídeos más virales de la celebración.

Pero la fiesta no terminó en el estadio ni en los vestuarios. En el autobús, los jugadores celebraron la conquista del mundial cantando el 'NUEVAYoL' de Bad Bunny, un equipo que esta tarde llegará a Madrid para continuar con la fiesta.

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La Selección aterrizará este lunes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En el Palacio de la Zarzuela, los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía recibirán a los jugadores. La celebración continuará con un desfile por las calles de Madrid, hasta su llegada a la plaza de Cibeles.