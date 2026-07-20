Alberto Rosa 20 JUL 2026 - 00:07h.

La selección ha tenido durante toda su estancia en el Mundial la foto de la pequeña presidiendo el gimnasio de la Baylor School

La emotiva dedicatoria de Álex Baena a María Caamaño tras marcar el gol de España contra Uruguay: "Desde arriba me ha ayudado"

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El sueño se ha cumplido. España se ha convertido en campeona del mundo por segunda vez tras vencer a Argentina en una final muy reñida desde Nueva York. 16 años ha tenido que esperar La Roja para volver a levantar la copa de oro en un Mundial que ha estado cargado de buenos momentos y también de guiños y gestos que han emocionado a toda la afición futbolística.

Y es que María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’ que levantó la Eurocopa en 2024 junto a los protagonistas de aquella competición, ha vuelto a estar presente en el corazón del equipo. La pequeña, que falleció el pasado 16 de abril de 2026 tras haber luchado contra un sarcoma de Ewing, ha sido inspiración y motivación para los jugadores que hoy han convertido a España en campeona del mundo.

Caamaño habría cumplido 14 años el pasado 26 de junio, cuando España se disputó contra Uruguay el pase a las eliminatorias como líder del grupo H. En ese encuentro, el almeriense Álex Baena, dedicó su gol a la pequeña.

"Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara", dijo en unas declaraciones a ‘Dazn’ tras el partido. El futbolista aseguró entonces que ese gol entró con la ayuda de "una patadita" de la pequeña: "Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara", dijo provocando la emoción de los presentes.

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Baena ya protagonizó un emotivo gesto hacia la niña antes de viajar a Chattanooga cuando señaló que ella iba a estar presente en este mundial. “Esta vez seremos 27”, escribió en Instagram junto a una fotografía en la que aparecen los futbolistas celebrando con la pequeña la victoria de la Eurocopa con la Selección Española de Fútbol.

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La noche que María Caamaño levantó la Eurocopa

María Caamaño se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la Eurocopa de 2024 en la plaza de Cibeles de Madrid. La pequeña fue invitada por el capitán Álvaro Morata y la menor levantó el trofeo junto con todo el equipo. Aquella noche, Camaño se convirtió en toda una estrella del fútbol, arropada por los campeones entonces de Europa.

Jaleada por todos los internacionales, levantó la copa al cielo de Madrid. "La verdadera héroe eres tú. Nosotros solo jugamos al fútbol", le dijo emocionado Álvaro Morata. Otro gran momento fue cuando Marc Cucurella la sacó a bailar mientras Aitana interpretaba 'Mon amour' en la celebración. María Caamaño, 'la princesa futbolera guerrera', murió el pasado 16 de abril y desde entonces su recuerdo sigue presente en la selección española.

Una foto presidiendo el gimnasio y el vestíbulo del hotel

Durante la concentración para el Mundial de 2026, una fotografía de María celebrando el título de la Eurocopa junto a los jugadores ha presidido el gimnasio de la Baylor School de Chattanooga, que ha sido el campo base del equipo. También había una foto suya en el vestíbulo del hotel.

Álex Baena ha sido uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con la pequeña. Su historia ha dado lugar a la creación de 'M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera', una edición especial del 'Baby Pelón' presentada por la RFEF y la Fundación Juegaterapia. Los fondos recaudados con su venta se destinarán íntegramente a la beca 'La Sonrisa de M4RÍA', dedicada a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mejorar el futuro de otros niños que afrontan esta enfermedad.