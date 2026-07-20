Alberto Rosa 20 JUL 2026 - 00:24h.

El éxito de Aitana ha sonado en cada uno de los partidos en los que La Roja ha ganado en este Mundial

El inesperado mensaje de Aitana sobre Rosalía para la final del Mundial que ha desatado la locura en redes: "Lo necesito"

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Toda celebración necesita de un himno, una canción pegadiza y bailable que sirva para amenizar una victoria. Si ha habido una canción que no ha parado de sonar en los estadios durante todo este este mes de Mundial, incluida en la última noche, la de la victoria, esa es ‘Superestrella’ de Aitana.

El éxito de la catalana se ha convertido en la canción de cierre de todos los partidos en los que ha ganado la selección durante su concentración en Chattanooga, incluida en la ansiada victoria ante Argentina en Nueva Jersey y que ha dado a La Roja su esperada segunda estrella.

Y es que, aunque la canción no fue escrita para ningún campeonato de fútbol ni tampoco habla de La Roja, ha acabado convirtiéndose en la banda sonora inesperada de España durante todo este Mundial.

Todo empezó en los primeros partidos del torneo, cuando España avanzaba de las eliminatorias y se veía a los futbolistas celebrando la victoria sobre el césped con el tema de Aitana sonando de fondo en los altavoces de los estadios. Y claro, las redes hicieron lo suyo y, a base de repetición y repetición, la canción se ha convertido en todo un himno.

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Un amuleto musical para La Roja

Además de acompañar momentos de celebración y diversión, la canción también ha contribuido a la aparición de memes después de cada partido que la afición ha utilizado para reírse de los adversarios. En el partido de octavos de final de España contra Portugal, tras el pitido final que sellaba el pase a cuartos de La Roja, la canción de Aitana sonó en el estadio de Dallas.

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Los jugadores seguían en el césped celebrando la victoria, pero también había titulares de Portugal. Es el caso de Cristiano Ronaldo, al que las cámaras captaron visiblemente emocionado y cabizbajo por la derrota mientras sonaba de fondo ‘Superestrella’.

“Este clip de cristiano ronaldo con SUPERESTRELLA de fondo es CINE”, se mofaba un usuario, provocando las risas de muchos seguidores de La Roja. Pero CR7 no fue la única víctima de ‘Superestrella’, también le pasó a Mbappé en el partido de semifinal en el que España ganó 2-0.

“Tenemos 0.2 segundos de Mbappé con ‘Superestrella’ de fondo”, publicó una usuaria. En el vídeo se veía al portero de la selección española, Unai Simón, celebrando la victoria al ritmo de la canción de Aitana. Al final del vídeo se ve a un Mbappé con el rostro serio y apagado, mientras la canción seguía de fondo.

La canción de Aitana se convirtió para muchos en una especie de caramelo envenado que ha ido eliminando uno a uno a las estrellas de las otras selecciones de este Mundial. Y, por supuesto, no podía faltar esta noche en Nueva Jersey, donde a Messi le ha tocado ser grabado mientras sonaba la canción de la selección de este Mundial.