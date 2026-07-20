Alberto Rosa 20 JUL 2026 - 23:55h.

Los jugadores de La Roja han tenido un emotivo homenaje hacia la pequeña, fallecida en abril, antes de levantar la Copa del Mundo

María Caamaño, la princesa guerrera que guio a La Roja hasta la segunda estrella: de su foto en Chattanooga al gol de Baena

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Los jugadores de la Selección Española han vuelto a levantar la Copa del Mundo como hicieron el domingo en Nueva Jersey, pero esta vez en su país y frente a los suyos. Dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española en un día histórico para el fútbol nacional.

La fiesta de celebración desde la Plaza de Cibeles ha estado cargada de música y diversión, también de emoción y de bonitos gestos hacia los que ya no están. Es el caso de María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’ que levantó la Eurocopa 2024 junto a los protagonistas de aquella competición y que, lamentablemente, ya no está entre nosotros.

La pequeña murió el pasado 16 de abril de 2026 tras haber luchado contra un sarcoma de Ewing, dejando un enorme vacío entre los jugadores de la selección, para los que Caamaño se convirtió en símbolo de inspiración y motivación.

Este lunes, Álex Baena y Rodri han querido recordar a la ‘princesa futbolera "guerrera’ dedicándole unas palabras. “Queríamos acordarnos hoy de una personita muy especial, es María, que nos dejó hace muy poquito. Un fuerte aplauso para ella que nos está viendo desde arriba”, ha dicho el capitán emocionado.

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Caamaño habría cumplido 14 años el pasado 26 de junio, cuando España se disputó contra Uruguay el pase a las eliminatorias como líder del grupo H. En ese encuentro, el almeriense Álex Baena, dedicó su gol a la pequeña.

"Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara", dijo en unas declaraciones a ‘Dazn’ tras el partido. El futbolista aseguró entonces que ese gol entró con la ayuda de "una patadita" de la pequeña: "Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara", dijo provocando la emoción de los presentes.

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Baena ya protagonizó un emotivo gesto hacia la niña antes de viajar a Chattanooga cuando señaló que ella iba a estar presente en este mundial. “Esta vez seremos 27”, escribió en Instagram junto a una fotografía en la que aparecen los futbolistas celebrando con la pequeña la victoria de la Eurocopa con la Selección Española de Fútbol.