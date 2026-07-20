Marc Cucurella ha respondido si se tatuará la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

El aplaudido gesto de Borja Iglesias contra Trump tras ganar el Mundial y la respuesta del futbolista: "Quiere ir a La Velada"

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Nueva YorkDicen que lo prometido es deuda. Cuando alguien hace una apuesta y la pierde tiene que cumplir con su compromiso y pagarla. Ese es el caso de algunos de los jugadores de La Roja que, pesar de ganar el Mundial de Fútbol 2026, tendrán que cumplir con su palabra y llevar a cabo las apuestas o las promesas que verbalizaron antes de conocerse quién sería la selección ganadora de esta Copa del Mundo 2026.

Es el caso de Marc Cucurella y de Borja Iglesias. Antes de partir al Mundial 2026, los futbolistas de La Roja se comprometieron a tatuarse la cara de su entrenador, Luis de la Fuente, si la selección conseguía la Copa del Mundo.

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La apuesta de Marc Cucurella y Borja Iglesias si La Roja ganaba

En 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Marc Cucurella reveló su apuesta si España conquista este Mundial. "Es que no sé si me voy a matar. El pelo no lo tocamos ya", se refirió a su apuesta de teñirse de rojo tras haber ganado la EURO 2024.

"Me pondría pequeñito un tatuaje de Luis de la Fuente. La cara. Creo que es un buen recuerdo y tal", concluía Cucurella con esa particular promesa.

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Tras las declaraciones de Cucurella, Borja Iglesias se sumó a la promesa de su compañero y desveló que tampoco tendría problema en plasmar en su piel la cara de Luis de la Fuente.

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Durante un acto de patrocinio de Google Gemini, el internacional español Borja Iglesias aseguró que, igual que confesó Marc Cucurella, también se tatuaría la cara de Luis de la Fuente en caso de conquistar el Mundial. "Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Seguro que buscando en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar Una buena opción. Yo me apunto también", dijo entre risas.

¿Dónde se tatuará Cucurella la cara de Luis de la Fuente?

Pues bien, parece ser que con la victoria de La Roja en el Mundial de Fútbol 2026 ambos futbolistas tendrán que cumplir su promesa y tatuarse la cara de su entrenador.

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Precisamente, Juanma Castaño, periodista que provocaba esta promesa en la boca de Cucurella, no se olvidaba de ella y en su entrevista con el jugador tras ganar el Mundial volvía a recordársela.

El propio Marc Cucurella reaccionaba con una sonrisa a la pregunta del periodista y desvelaba que aún no sabía dónde se iba a tatuar la cara de su entrenador.

"Tengo que pensarlo todavía, tengo que pensar dónde me lo pongo. También la gente me preguntará y tiene que ser un sitio visible", reflexionaba el futbolista tras ganar la Copa del Mundo 2026.