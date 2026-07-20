Somos la única selección que ha ganado dos mundiales en este siglo

España, campeona del Mundo: aterriza en el aeropuerto de Barajas el avión con los jugadores y la Copa del Mundo

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Argentina lo tuvo muy complicado contra España. Y no es de extrañar, ya que somos los mejores del siglo. El logro de la selección española no se limita solo a la segunda estrella. Somos la única que ha ganado dos mundiales en este siglo: la primera vez en 2010 y la de este año. También repite doblete con la Eurocopa mundial.

La selección española tiene tres Eurocopas: 2008, 2012 y 2024. Somos el primer país campeón de fútbol mundial tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin olvidarnos de que nuestro fútbol consiguió el oro olímpico en 2024.

Desde Iker Casillas hasta Jesús Navas: la otra generación de futbolista que ganó el Mundial

Este camino de éxito lo empezó otra generación de futbolistas legendarios. Los mismos que anoche disfrutaron de la final de la Copa del Mundo desde el estadio. En las gradas pudimos ver a grandes figuras como Iker Casillas, Carles Pujol, Andrés Iniesta o a Jesús Navas celebrando lo que ellos experimentaron hace 16 años.

Al igual que la familia real, que tampoco se perdió este gran evento deportivo. La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a coger la copa del mundo 16 años después. En el primer Mundial que ganamos lo hicieron en el Palacio de la Zarzuela. Esta vez, ambas lo hicieron sobre el terreno de juego para disfrutar de un momento histórico: España se lleva a casa su segunda estrella.