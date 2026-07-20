El abrazo de Lamine Yamal a Messi tras las derrota de Argentina

En medio de las celebraciones, Lamine Yamal se acercó a abrazar al capitán albiceleste, dejando una de las imágenes de la noche de la final del Mundial

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Lionel Messi no consiguió hacerse con la Copa del Mundial en su último partido con la selección argentina, pero el MetLife Stadium ha sido testigo de uno de los abrazos que pasará a la historia. En medio de la celebración de la selección española tras ganar 1-0 a Argentina, Lamine Yamal se acercó a abrazar al capitán albiceleste, quien, entre lágrimas, miraba a los aficionados argentinos.

Un abrazo que queda marcado en la historia del fútbol

El primer encuentro entre ambos ocurrió en 2007 cuando Messi, el entonces futbolista del FC Barcelona, participó en un calendario solidario junto a UNICEF. Fue hace diecinueve años cuando, sin saberlo, un fotógrafo captaba la instantánea que tiempo después no dejaría de qué hablar.

Ambos jugadores han acaparado la atención en este Mundial, dos generaciones distintas que se han visto enfrentadas en una Final de la Copa del Mundo. Lamine Yamal, la joven promesa de la selección española y Leo Messi, el jugador de 39 años que ayer disputó su sexto Mundial, tuvieron un especial encuentro que se ha convertido en una de las imágenes de la noche.

El pasado y el presente del FC Barcelona ha quedado inmortalizado en un abrazo que ya forma parte de la historia del fútbol.