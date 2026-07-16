Argentina mantiene su perfección en semifinales de Mundiales y defenderá el trono en una final contra la Selección de España

Los memes tras la victoria de España a Francia en la semifinal del Mundial

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El Mundial de Fútbol 2026 celebrará el próximo domingo 19 de julio la final soñada para muchos aficionados al deporte rey. La selección española se enfrentará en Nueva York a la argentina tras la remontada de la selección de Messi en la semifinal ante Inglaterra. La albiceleste, en uno de sus mejores partidos del campeonato, se reponía y pasaba a la final con un Leo Messi brillante que se volvía a emocionar.

Será una final histórica contra España, se las verán Leo Messi y Lamine Yamal, presente y futuro del fútbol. La selección quería jugar contra el campeón del mundo. El Mundial de Fútbol 2026 se disputará en un partido final en el que Leo Messi y Lamine Yamal coincidirán otra vez.

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Pasado, presente y futuro del fútbol

Precisamente, los protagonistas de esta final se conocieron hace nada más y nada menos que 19 años, cuando Lamine Yamal era tan solo un bebé. Prueba de ello es una icónica foto que protagonizó Messi junto a un Lamine Yamal que era tan solo un bebé para una campaña del Barcelona.

En la imagen, Leo Messi bañaba a un bebé de cinco meses. Quién iba a decir, hace 19 años, que esta foto tendría tanto simbolismo y que sus protagonistas iban a ser los protagonistas de una final del Mundial de Fútbol.

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En definitiva, el próximo domingo 19 de julio coincidirán en Nueva York el mejor jugador de la historia con uno que aspira a ser uno de los mejores del mundo. Uno busca su primera estrella y el otro quiere poner el broche final a su carrera. Leo Messi y Lamine Yamal son ahora el pasado, el presente y el futuro del fútbol.

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Leo Messi: "No era una victoria más, el pueblo argentino la quería"

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, confesó que ganar la semifinal del Mundial contra Inglaterra "no era una victoria más", "importante para el pueblo argentino" y billete a una segunda final seguida donde se medirán a España, un partido "especial" contra "una selección enorme".

"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", dijo en declaraciones que recoge TyC Sports después del encuentro en Atlanta (Estados Unidos).

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"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", añadió.

Messi hizo mención así a tensión vivida entre los dos equipos, con el histórico de enfrentamientos previos y con el conflicto de Malvinas también en la cabeza de muchos, hasta lograr una remontada más en este Mundial. "La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar y nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, es impresionante", afirmó.