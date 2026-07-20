El futbolista argentino agarró del cuello a Eric García y después agredió a Gavi, que fue a defender a su compañero

España, campeona del Mundo: la última hora de 'La Roja' y las celebraciones tras el triunfo

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Nueva YorkLa incontestable victoria de España para proclamarse campeona del mundo en el Mundial 2026 tras derrotar a Argentina por 1-0 no estuvo exenta de momentos de tensión tanto antes, como durante y después del partido. Prueba de ello es la tangana que se desató ya con el encuentro terminado, después del pitido final, cuando el futbolista argentino Leandro Paredes se enzarzó con los españoles Eric García y Gavi.

La secuencia, explícita por sí misma, captó cómo el centrocampista de Boca Juniors pasó a las manos para agarrar directamente por el cuello a Eric García tras encararse con él, tras lo cual Gavi, compañero en la selección y en el Fútbol Club Barcelona, salió corriendo entre varios jugadores de argentina para defenderlo. En ese momento, este último también fue agredido, siendo agarrado por la camiseta y recibiendo un manotazo en la cara del propio Paredes antes de recibir otro empujón estando ya en el suelo.

España, campeona del mundo tras derrotar a Argentina

Tras la pelea, ante la cual intervino también el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, mediando y separando para frenar a unos y otros, la tangana no fue a mayores.

Las imágenes de ese momento, no obstante, fueron símbolo de la tensión vivida durante todo el encuentro, donde España se impuso con claridad a Argentina, pese a que el gol tuvo que llegar en la prórroga, y en el minuto 106, tras un fantástico tanto de Ferrán Torres.

La estadística no deja lugar a interpretaciones: España remató 20 veces frente a solamente tres de Argentina. 11 disparos a puerta por cero de ‘la Albiceleste’. Los de Luis de La Fuente fueron los claros dominadores del juego con un apabullante 68% de posesión y un total de 803 pases completados frente a 445 de los argentinos. Un 90% de precisión en el pase por un 78%, pero faltaba culminar y perforar la red. Frente a una Argentina que se cerró casi en su totalidad para formar un muro en torno a su portería, España trató de buscar el hueco incesantemente, hasta que, finalmente, lo consiguió.

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Tras la expulsión de Enzo Fernández en el 90+3’, y después de un partido con muchísimas faltas, España siguió fiel a su estilo, buscando con buen fútbol la victoria, encarrilada con ese gol de Ferrán que, tras algunos minutos en los que los argentinos trataron a la desesperada el empate, dio la segunda estrella mundialista a ‘La Roja’.