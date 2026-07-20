Borja Iglesias intentó no saludar a Donald Trump en la celebración de España tras ganar el Mundial 2026

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Nueva YorkIntentó ser el protagonista de la jornada por activa y por pasiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de opacar la final del Mundial de Fútbol 2026 con su presencia en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de que 'La Roja' derrotara (1-0) a Argentina en la final del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Justo antes de que los jugadores españoles levantasen la ansiada copa, las autoridades entregaron a los ganadores sus medallas correspondientes. Uno a uno, los jugadores de La Roja fueron subieron al escenario a recoger su galardón mientras saludaban al presidente de la FIFA, al mismo Donald Trump, a la presidenta de México o al rey Felipe VI. Un acto protocolario que no todos quisieron seguir al pie de la letra y que utilizaron como reivindicación contra las políticas de Trump.

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El gesto de Borja Iglesias contra Trump

Fiel a su estilo y a sus valores, Borja Iglesias fue el jugador de la Selección española que optó por hacer casi caso omiso al mismo presidente de Estados Unidos.

Nada más subir al escenario, Borja Iglesias saludó al presidente de la FIFA e intentó evitar al de Estados Unidos. Sin embargo, Trump sí que quiso darle la mano y le felicitó por haber ganado la Copa del Mundo.

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Como no podía ser de otra manera, el gesto de Borja Iglesias ha sido aplaudido en las redes sociales y muchos usuarios han celebrado, además de la victoria de España en suelo estadounidense, la pequeña reivindicación del futbolista de Santiago.

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Uno de los que se percató de este vacío de Borja Iglesias a Trump ha sido Ibai Llanos que ha querido compartir el momento en sus redes sociales y preguntarle a su amigo qué le dijo el presidente de Estados Unidos cuando el deportista subió a recoger su medalla.

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Entre bromas, Borja Iglesias respondía al youtuber que lo que quería Trump era "ir a la Velada" (en referencia al show que organiza Ibai Llanos en el que enfrenta a diferentes influencers y personajes conocidos en un combate de boxeo).

Las ansias de Trump por aparecer en la foto final

Otra de las polémicas que ha protagonizado Trump durante el Mundial ha sido su intento de aparición en la foto final de los ganadores. Tras el triunfo de España, Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino se encargaron de entregar el trofeo al capitán de la selección española Rodrigo Hernández. A continuación, Trump charló con Rodri y otros jugadores españoles, que parecían ansiosos por levantar el trofeo, pero se negaron a hacerlo mientras el presidente de Estados Unidos estuviera con el grupo.

Incluso Infantino parecía avergonzado, pero Trump insistió en situarse junto a los jugadores españoles.

Finalmente se apartó un poco, pero se aseguró de posar en el extremo derecho de la foto de la victoria de 'La Roja', que sumó su segunda estrella en la camiseta tras la lograda en Sudáfrica en 2010.

Los abucheos a Trump

Tanto Trump como Infantino fueron abucheados intensamente por los aficionados cuando saltaron al campo para la ceremonia de entrega del trofeo. La final entre España y Argentina fue el primer partido del Mundial al que asistió Trump, quien declaró antes del saque inicial que a Estados Unidos le gustaría volver a acoger este gran evento.

No obstante, el presidente de Estados Unidos siguió acaparando titulares durante el torneo. El asunto más destacado fue su llamada a Infantino para solicitar una revisión de la sanción de un partido impuesta por la FIFA al delantero estadounidense Folarin Balogun por su tarjeta roja.

Aunque la revisión se resolvió a favor de la selección de Estados Unidos, Infantino insistió en que el presidente norteamericano no tuvo nada que ver con ello. La política de Trump también fue objeto de atención cuando el Gobierno estadounidense denegó la entrada al árbitro somalí del Mundial Omar Artan, mientras que Irán tuvo que trasladar su campamento base a México y se vio sometido a estrictas medidas de entrada.