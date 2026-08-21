Aunque el animal resultó ileso, el jinete tuvo que ser trasladado al hospital por un traumatismo craneoencefálico

28 años después, Giovanni Atzeni devolvió la victoria a su contrada en la carrera hípica del Palio de Siena

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Giovanni Atzeni celebraba su decimotercera victoria en la carrera hípica del Palio de Siena en Italia, cuando resultó herido por un fan que invadió la pista. Aunque el animal resultó ileso, el jinete tuvo que ser trasladado al hospital por un traumatismo craneoencefálico.

Un fan saltó a la pista, lo que le costó un accidente durante la celebración

El pasado 18 de agosto se celebró la carrera hípica del Palio de Siena, en la que Giovanni Atzeni, conocido como Tittia, montando al caballo Anda e Bola, devolvió la victoria a su contrada Nobile Contrada del Nicchio tras 28 años sin premios.

Pero el entusiasmo de uno de sus fans le costó un accidente por el cual ha tenido que ser ingresado. Cuando el jinete celebraba su decimotercer premio, uno de sus seguidores invadió la pista, haciendo que ambos, además del animal, chocaran y cayeran al suelo.

Atzeni sufrió un importante traumatismo craneoencefálico derivado del golpe, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Santa Maria alle Scotte de Siena. El animal, por su parte, no sufrió daños.

Giovanni Atzeni alcanza récords

El jockey de 41 años, nació en Nagold, en Alemania y debutó en el Palio en 2003 con la Contrada del Nicchio. Durante su trayectoria, ha pasado por varias contradas y ha alzado un total de 13 premios.

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Uno de sus hitos fue ganar dos carreras consecutivas en el Palio de Siena de 2013, impidiendo que Luigi Bruschelli, su rival, alcanzara el récord de las 14 victorias.