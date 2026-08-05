Aparatoso accidente en Fuengirola: dos heridas al embestir un coche de caballos a una moto y un camión

Manuel Pimentel Fuengirola, 05 AGO 2026 - 11:44h.

La conductora del carruaje tuvo que ser trasladada al Hospital Costa del Sol, mientras la motorista sufrió una herida leve en untobillo

El caballo, que resultó ileso, comenzó a trotar y se desbocó chocando contra los vehículos que estaban esperando en un semáforo

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Dos mujeres heridas, un coche de caballos volcado en la mediana y un camión y una moto destrozados tras ser embestidos mientras esperaban en un semáforo. Es el balance del estrepitoso accidente que ha tenido lugar este martes en pleno casco urbano de Fuengirola, Málaga.

El animal del carruaje se ha desbocado sin previo aviso y ha embestido a los otros vehículos que estaban parados. El suceso se ha producido alrededor de las 15:30 horas en la Plaza de la Constitución cuando el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de la colisión.

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La secuencia, según los testigos, ha sido un choque en efecto dominó: la conductora del coche de caballos circulaba por el Camino de Coín y, al girar hacia la plaza, el caballo ha comenzado a galopar, ha impactado contra la mediana y ha terminado estrellándose de frente contra una camión y un ciclomotor que estaban detenidos frente al semáforo en rojo del carril contrario.

Dos heridas leves y un caballo ileso

Tras el siniestro, efectivos de los servicios sanitarios y de la Policía Local se desplazaron hasta la zona, donde los testigos observaban atónitos la escena. La mujer que conducía el carruaje, que ha podido bajarse por su propio pie, ha tenido que ser trasladada al Hospital Costa del Sol con pronóstico reservado, al sufrir lesiones en el tobillo y en la cabeza. La otra afectada, la conductora de la moto, ha resultado herida leve tras recibir un impacto en el tobillo.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha abierto una investigación para intentar esclarecer qué pudo asustar al animal. Las primeras investigaciones apuntan a que el caballo comenzó a trotar a la altura de la plaza Reyes Católicos en dirección a la plaza de la Constitución y, poco después, se desbocó.

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Lo más sorprendente es que, pese a lo estrepitoso del impacto y los importantes daños materiales causados en los vehículos implicados, el caballo ha resultado completamente ileso, mientras que la conductora del coche de caballos y la motorista sufrieron heridas de carácter leve.