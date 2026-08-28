El Barça recibe a sus campeones mundiales con 10.000 banderas esteladas: de la euforia a la polémica

La decisión de la cúpula del Barça divide a los seguidores del club blaugrana

Investigan a los antidisturbios que golpearon a un joven aficionado del Barça al sacar la bandera 'estelada'

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El Barça ha cancelado el homenaje a los ocho jugadores campeones del mundo en una polémica decisión que ha dividido a sus seguidores. Para el club este no es el momento más adecuado, ha dicho su presidente Joan Laporta, tras el incidente de los antidisturbios con un seguidor que desplegó una estelada en Elche. Pocos días, después y tras la polémica, el homenaje ha sido llenar de banderas independentistas el camp Nou.

Un mes después de ganar el mundial de fútbol donde España se proclamó campeona en una celebración extensa que todos celebramos, hemos pasado de esa euforia a la polémica, tras la decisión de Laporta.

Unas 10.000 banderas esteladas recibieron a los jugadores del Barça en la previa del partido contra el Atlético de Bilbao. Así protestaban por la agresión policial a un aficionado culé en el encuentro del pasado domingo en Elche. Lo anunció el presidente del club y la Asamblea Nacional Catalana se encargó de repartir las banderas antes de la entrada al estadio para 'calentar' el paisaje.

“El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”, aseguro Laporta y suspendió el homenaje de España en el mundial de fútbol.

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El homenaje estaba dedicado a los campeones del mundo, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal, así como el canario Pedri, el andaluz Gavi y el madrileño, del Manchester City, Rodri.

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El origen de todo sucedió el pasado domingo a las puertas del estadio del Elche cuando un seguidor del Barça, que agitaba una estelada fue golpeado por varios agentes. Interior investiga si en esta intervención policial fue o no proporcionada, después de que Junts y Esquerra, así como el propio Barça, denunciaran el caso como abuso policial contra el seguidor azulgrana detenido por la policía.