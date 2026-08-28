Gonzalo Barquilla 28 AGO 2026 - 17:44h.

Cassius Newton, de 34 años, y Aran Martinson, de 33, murieron el 18 de julio durante una excursión en Wadi Naqab

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Cassius Newton, hijo del exjugador y técnico del Chelsea Eddie Newton, ha muerto a los 34 años junto a su amigo Aran Martinson, de 33, durante una excursión por el valle desértico de Wadi Naqab, en Emiratos Árabes Unidos, con temperaturas que llegaron a alcanzar los 50 grados. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el pasado 18 de julio, a unos cuatro kilómetros de su vehículo, según se ha conocido durante la apertura de la investigación judicial en Essex.

Newton y Martinson vivían y trabajaban en Ras Al Khaimah, una ciudad situada unos 120 kilómetros al norte de Dubái. Los dos amigos emprendieron la ruta alrededor de las 07:00 horas de la mañana por una zona montañosa de Wadi Naqab.

La investigación ha determinado de forma provisional que el paro cardíaco y respiratorio, el aumento severo de la temperatura corporal, el fallo orgánico y el estrés térmico provocado por las altas temperaturas estuvieron entre los factores de sus muertes, según la 'BBC'.

El Chelsea, "devastado" por la muerte del hijo de Eddie Newton

El fallecimiento de Cassius Newton ha provocado numerosas reacciones en el mundo del fútbol británico. Entre ellas se encuentra la del Chelsea FC, club en el que su padre, Eddie Newton, desarrolló buena parte de su carrera como futbolista y posteriormente trabajó como técnico. El joven también pasó por la Academia de la entidad londinense, según ha explicado el equipo 'blue'.

"El Chelsea Football Club está devastado al enterarse del fallecimiento del exjugador de la Academia Cassius Newton, hijo de nuestro exjugador y entrenador Eddie", señaló el club en un comunicado. "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Cassius durante este momento increíblemente difícil", añadió.

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Eddie Newton llegó al Chelsea como adolescente y disputó más de 200 partidos con el primer equipo. Fue protagonista de la final de la FA Cup de 1997, en la que marcó el segundo gol del triunfo ante el Middlesbrough. Más tarde también formó parte del cuerpo técnico del club y fue asistente de Roberto Di Matteo durante la temporada en la que el Chelsea conquistó la Liga de Campeones en 2012.

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Sus antiguos clubes también despiden a Cassius Newton

Cassius Newton tuvo una trayectoria en el fútbol no profesional inglés y pasó por varios clubes. El Eastleigh FC, uno de sus antiguos clubes, expresó su tristeza tras conocer su fallecimiento.

"Eastleigh Football Club está profundamente entristecido al recibir la noticia del fallecimiento del exjugador Cassius Newton", señaló la entidad en un comunicado publicado en redes sociales.

También el Blackfield & Langley FC, otro de sus antiguos equipos, quiso despedirse públicamente del futbolista. "Es con gran pesar que compartimos la triste noticia del fallecimiento del exjugador Cassius Newton", señaló el club, que trasladó sus "pensamientos y más profundas condolencias" a sus familiares y amigos.

Una ruta de senderismo que acabó en tragedia

Cassius Newton y Aran Martinson salieron a primera hora de la mañana para realizar una ruta por Wadi Naqab, una zona montañosa de Emiratos Árabes Unidos. La forense de Essex, Michelle Brown, explicó durante la apertura de la investigación que aparentemente habían elegido una ruta recreativa que no requería material especializado de escalada, sino que estaba destinada a caminar.

La esposa de Newton, que se encontraba en Reino Unido, comenzó a preocuparse cuando su marido dejó de ponerse en contacto con ella y comunicó su desaparición, según medios británicos que han informado sobre la investigación. Los equipos de rescate localizaron posteriormente a los dos hombres en la zona.

Sus cuerpos fueron encontrados a una distancia de entre tres y cuatro kilómetros del vehículo y separados por unos 350 metros. La investigación señaló que ambos estaban boca arriba y rodeados de grandes rocas. Fueron trasladados a un hospital de Ras Al Khaimah, donde fueron declarados muertos ese mismo día.

El calor extremo, entre los factores de sus muertes

La investigación judicial abierta en Chelmsford ha permitido conocer las primeras conclusiones sobre lo ocurrido. La forense Michelle Brown insistió en que entre las causas provisionales figuraban el paro cardíaco y respiratorio.

Además, subrayó como factores que contribuyeron a las muertes el aumento severo de la temperatura corporal, el fallo orgánico y el estrés térmico provocado por la exposición a temperaturas extremadamente altas.

Las temperaturas en la zona llegaron a situarse en torno a los 50 grados, según la información trasladada durante la investigación. El caso todavía no está cerrado: la forense ha aplazado la investigación hasta una fecha que todavía no ha sido fijada.

Aran Martinson, padre de tres hijos

Junto a Cassius Newton murió Aran Martinson, de 33 años y natural de Essex. El hombre también vivía en Ras Al Khaimah después de trasladarse a Emiratos Árabes Unidos por motivos laborales.

Durante la investigación se explicó que Martinson, padre de tres hijos, se había incorporado recientemente a una nueva etapa profesional en una "empresa global".

La muerte de ambos amigos ha causado consternación en su entorno, mientras el Chelsea y sus antiguos clubes de fútbol han expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de Cassius Newton.