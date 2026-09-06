La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) ha comunicado la trágica noticia

El español era un piloto habitual en el CRT del Circuito del Jarama

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HuelvaEl piloto español Pablo Amorós ha fallecido este domingo tras un accidente durante una prueba en el Circuito de Monteblanco, en Huelva.

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) ha comunicado la trágica noticia a través de sus redes sociales: "Desde la RFEDA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante la prueba disputada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva). Nuestro cariño y apoyo están con todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Las condolencias de la organización del torneo

Por su parte, desde la organización del torneo también han lamentado el fatal accidente: "Desde la organización del GTi Trophy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la prueba celebrada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva)", han compartido.

"Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", han concluido.