Las temperaturas elevadas se mantendrán este lunes en la mayor parte de España

Este fin de semana las temperaturas han sido propias de un mes de verano

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Los primeros días de este mes de septiembre se están caracterizando por el calor, que ha hecho que el pasado viernes se batieran numerosos récords de temperatura máxima, especialmente en el norte y este peninsular, jornada en la que, por primera vez, Logroño llegó a los 40,5 grados en el otoño climatológico.

Las temperaturas significativamente altas siguen afectando este domingo a gran parte de España, con máximas que rondarán los 40 grados en zonas del sur y el nordeste, aunque con un cierto descenso, especialmente en el oeste de Galicia, en una nueva jornada de valores elevados para un comienzo de septiembre.

Los avisos por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentran, especialmente, en el suroeste y noreste de la península, así como en Baleares, que son de nivel naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía, Cataluña y País Vasco.

Todavía habrá calor el lunes

Las temperaturas elevadas se mantendrán este lunes en la mayor parte de España, cuando se podrían superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.

Las previsiones señalan una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte de España, aunque con predominio del cielo nuboso o cubierto en el área cantábrica y el norte de Galicia, con baja probabilidad de alguna llovizna.

Habrá que esperar hasta mediados de semana para que bajen un poco las temperaturas, a partir del miércoles.