A la actual campeona se le dio un tratamiento especial pero la deportista acabó manchando la pista de carreras

La deportista logró alcanzar el primer puesto pero muchos aficionados han criticado la actuación de la compañía

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Hyrox, la organización mundial de carreras de fitness en pista cubierta, ha cambiado su reglamento después de que la atleta Joanna Wietrzyk se ensuciase tras sufrir una incontinencia estomacal repentina mientras competía. Según informa 'El Mundo', la deportista finalizó la carrera y logró alcanzar el primer puesto pero el incidente se ha hecho viral en redes sociales y ha causado indignación por no parar la competición.

Varios aficionados a esta disciplina han resaltado que en un evento donde se penaliza escupir en la pista o verterse agua por encima debería de haber parado la competición en estas circunstancias. A la actual campeona se le dio un tratamiento especial pero la deportista acabó manchando la pista de carreras, el equipamiento, máquinas y alfombras compartidos con el resto de participantes.

"La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", señaló una testigo.

"Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato", confiesa el confudandor de Hyrox

Moritz Fuerste, el cofundador alemán de esta popular disciplina, pidió disculpas a todas las personas afectadas "directa o indirectamente" por el incidente del pasado fin de semana en Pekín: "Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera". "Por supuesto, hemos empezado a mejorar los procesos de los eventos y a introducir cambios inmediatos en el reglamento. Desde este momento, existen nuevas normas y procedimientos para evitar que situaciones así vuelvan a ocurrir", ha añadido en redes sociales.

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La compañía ha lanzado una dura advertencia después de que la atleta recibiese amenazas en Internet. Así, ha afirmado que está investigando los hechos y que prohibirá a los responsables la entrada a futuros eventos.

La carrera de fitness en pista cubierta de Hyrox, con sede en Hamburgo, ha crecido muy rápido desde que se fundó en 2017.