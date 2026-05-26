La deportista, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría

Desde la propia organización han confirmado la tragedia a través de un comunicado

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FranciaUna joven atleta de 28 años ha fallecido víctima de una "hipotermia inducida por el esfuerzo" mientras participaba en la prueba deportiva Hyrox Francia este pasado fin de semana.

Desde la propia organización han confirmado la tragedia a través de un comunicado compartido en sus redes sociales: "Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de una atleta que recibió atención médica de emergencia durante el evento. Posteriormente fue trasladada al hospital, donde lamentablemente falleció horas después", confirman.

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"Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a todos los presentes. Agradecemos a los equipos médicos, a los servicios de emergencia y a todos los que participaron en la intervención. Por respeto a la víctima, a su familia y a los equipos involucrados, no haremos más comentarios por el momento", concluyen.

La deportista se desplomó

Según recoge el medio local Le Figaro, la deportista, de nacionalidad francesa, se desplomó en la pista mientras corría. Los servicios de emergencias presentes la trasladaron de inmediato al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente falleció.

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Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, ha defendido que en el recinto donde se realizaba la prueba había una temperatura "de entre 18 y 20 grados" y una humedad óptima de entre "el 65% y el 79%". Sin embargo, muchos participantes han denunciado las condiciones extremas, en plena ola de calor, que se vivieron durante la prueba.