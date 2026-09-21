La estrella del conjunto californiano ha tenido que dejar Eslovenia para encarar el arranque de la pretemporada de la NBA

La difícil situación de Luka Doncic tras separarse de Ana María Goltes y la batalla legal por la custodia de sus hijas

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El esloveno Luka Doncic, exjugador del Real Madrid de Baloncesto y estrella de Los Angeles Lakers, ha sorprendido a todos sus seguidores con un emotivo mensaje en las redes sociales que ha querido dedicar expresamente a sus dos hijas, Gabriela, quien cumple tres años en diciembre, y Olivia, quien hace su primer año ese mismo mes.

“No importa en qué parte del mundo esté vuestro papá, no pasa un día sin que estéis en mi corazón”, ha escrito el baloncestista, que ya ha tenido que marcharse de regreso a Estados Unidos para encarar el arranque de la nueva temporada de la NBA.

Luka Doncic y su mensaje a sus hijas tras su marcha para la nueva temporada de la NBA

“Vaya donde vaya, siempre estáis conmigo. ¡Os quiero!”, ha añadido el base de los Lakers en su mensaje, en el que comparte además una sucesión de imágenes con sus pequeñas en distintas situaciones cotidianas.

Ahora, el esloveno, que está separado de la madre de las niñas, Anamarie Goltes, quien vive en Eslovenia con ellas, tendrá que volver a distanciarse para encarar una nueva etapa en la franquicia californiana, que este año afronta además la marcha de su otro jugador insignia, LeBron James.

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Los Angeles Lakers, concretamente, debutarán el próximo 6 de octubre ante los Sacramento Kings en el primer partido de pretemporada, siendo el inicio de la temporada regular el 20 del mismo mes.

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La lucha entre Doncic y su expareja por la custodia de las hijas

Durante el último año, Doncic ha vivido un año difícil en lo familiar, con una lucha legal con Anamaria Goltes para hacerse con la custodia de sus hijas.

En marzo, cuando se hizo público que ambos e habían separado y estaban en trámites legales, la estrella de la NBA señaló: “Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y he hecho todo lo posible para que estén conmigo en Estados Unidos, pero no ha sido posible. Todo lo que hago es por su felicidad y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible”.

Tras ello, en agosto se conocía que su ex presentó una solicitud, por su parte, en la que retiraba su petición de manutención por sus hijas al baloncestista.