José Mourinho ha enseñado una hoja con los momentos de las dos faltas en la rueda de prensa

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se ha quejado de dos faltas que el árbitro no consideró que fuesen tarjeta roja y ha señalado al Comité Técnico de Árbitros por elegir a Ortiz Arias para dirigir el derbi. "La historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después once contra diez podemos imaginar lo que serían 50 minutos once contra nueve", ha dicho ante los medios.

Mourinho ha enseñado una hoja con los momentos de las dos faltas: una del Cuti Romero a Jude Bellingham y otra de Kang-in Lee a Fede Valverde.

"Quien tiene que estar feliz, obviamente además de la gente del Atlético por los tres puntos, es el comité de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. Lo primero, que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando según me dicen es 24 horas antes. Después, mete un árbitro que en 41 años no tiene internacionalización. No será porque es un gran árbitro. Después, el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión", ha dicho sobre el árbrito.

Mourinho carga contra el árbitro del VAR

El entrenador del Real Madrid también ha cargado contra el árbitro del VAR: "Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR que lo ha llamado a la primera roja, y no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Sin ir más lejos, la temporada pasada, la Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona... Es un VAR que tiene mucha historia".

"Si el pobre árbitro, se puede decir sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, hay este señor no hay presión, porque en Las Rozas no hay presión. O hay presión y nosotros no sabemos", ha concluido.