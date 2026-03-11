El jugador de baloncesto esloveno pertenece a la plantilla de Los Angeles Lakers de la NBA y se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida

Doncic ha anunciado la separación de su prometida, la modelo eslovena Anamaria Goltes, con quien tiene dos hijas en común

Compartir







Luka Doncic atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida justo cuando su carrera deportiva vive uno de sus mejores capítulos.

Tal y como desveló este pasado martes, 10 de marzo, el portal 'TMZ', la estrella de Los Angeles Lakers ha confirmado su separación de su prometida, la modelo eslovena Anamaria Goltes, y ha anunciado el inicio de una compleja batalla legal relacionada con la custodia de sus dos hijas, una situación que amenaza con convertirse en uno de los episodios más duros para el base esloveno.

Tras la noticia, que ha llegado meses después de rumores sobre problemas en la relación, Doncic ha decidido romper su silencio y hacer pública la ruptura mediante un comunicado, en el que ha explicado que la decisión ha estado motivada principalmente por la situación familiar y la dificultad de mantener la convivencia debido a sus compromisos profesionales en la NBA.

PUEDE INTERESARTE El calvario de Halle Berry por la custodia de sus hijos: de la grave acusación a su exmarido al fallo judicial

"Quiero a mis hijas más que a nada y he hecho todo lo posible para que puedan estar conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que hace poco tomé la difícil decisión de romper nuestro compromiso", ha desvelado Doncic en un comunicado difundido por 'ESPN'.

"Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre lucharé por estar con ellas y darles la mejor vida posible", ha añadido.

Los detalles de la ruptura

Doncic y Goltes mantenían una relación desde que eran jóvenes, y se comprometieron en 2023. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Gabriela, en noviembre de ese mismo año, y en diciembre del año pasado nació su segunda hija, Olivia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El nacimiento de la benjamina en Europa complicó aún más la convivencia con el jugador, que reside en Estados Unidos durante la temporada NBA.

Por este motivo, según el citado medio, la expareja del jugador habría iniciado acciones legales en California solicitando la pensión alimenticia y el pago de los costes legales, una decisión de la que Doncic "no tenía ni idea".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fuentes cercanas a la familia han aseverado que la estrella de los Lakers firmó una extensión de contrato por tres años y 165 millones de dólares con el equipo el pasado mes de agosto, y que, pese a la distancia física, siempre ha pagado los gastos de sus hijas "sin limitaciones".

Asimismo, han indicado que Doncic presentó una orden judicial provisional el pasado 26 de febrero ante los tribunales eslovenos, solicitando el contacto inmediato con sus hijas, ya que, desde que viajó a Los Ángeles en septiembre, solo las ha visto en dos ocasiones.

Ahora, se enfrenta a un proceso legal por la situación de sus hijas, a las posibles obligaciones económicas derivadas de la separación, a la gestión de la distancia geográfica entre Estados Unidos y Europa y a la presión mediática sobre su vida privada. Todo ello mientras mantiene su responsabilidad como líder deportivo de una de las franquicias más exigentes de la NBA.