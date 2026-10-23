El magistrado ha justificado el aplazamiento del fallo por la necesidad de contar con un "plazo suficiente y razonable" para analizar el gran volumen de pruebas

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca "con una agonía de hasta 12 horas" y concluyó que el desenlace había sido previsible

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La lectura del veredicto sobre los seis acusados por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá lugar el próximo 22 de diciembre de 2026 a las 12.00 horas (hora local), tal y como ha fijado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, en Buenos Aires, Argentina. En la última jornada del proceso, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, ha dado por finalizado el debate oral agradeciendo el trabajo de todas las partes en un juicio "particularmente extenso, complejo y de repercusión pública". El magistrado ha justificado el aplazamiento del fallo por la necesidad de contar con un "plazo suficiente y razonable" para analizar el gran volumen de pruebas.

Un juicio largo y duro para la familia del exfutbolista

En su derecho a la última palabra, la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque han lamentado el fallecimiento, defendiendo este último su inocencia, mientras que el enfermero Ricardo Almirón ha calificado su situación de "pesadilla" y pidió recuperar su libertad para alimentar a su familia. El coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, ha expresado su solidaridad con los familiares. Los procesados Carlos Díaz y Nancy Forlini han rechazado intervenir.

Por su parte, las hijas del exfutbolista también han hablado durante la sesión. Jana Maradona ha agradecido el trabajo de la Fiscalía y pidió "verdad y justicia", mientras que Dalma Maradona ha denunciado haber tenido que escuchar "horrores y barbaridades" sobre su persona durante el proceso.

"Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona (...) Pero se merece justicia como cualquier persona", sentenció Dalma. A su salida de los juzgados, Dalma Maradona ha insistido en su reclamo de justicia y ha relatado la dureza del proceso familiar.

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La hija del exfutbolista argentino ha celebrado que el fallo se conozca este mismo año y ha agradecido el apoyo constante de la gente en las calles. Asimismo, ha recordado que en un momento de la instrucción se intentó responsabilizarlas a ella y a su hermana Gianinna. "Necesito abrazarlo (...) nos falta", ha concluido visiblemente emocionada.

Según la acusación pública, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca "con una agonía de hasta 12 horas" y concluyó que el desenlace había sido previsible y que la acción de los médicos fue "deficiente, ineficiente e indiferente". El juicio se había tenido que anular y posponer en 2025 porque se destapó que la magistrada estaba realizando una serie documental.