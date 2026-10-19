La red de transporte público de Inglaterra multará a los usuarios que no utilicen cascos

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Con más de dos millones de pasajeros al día, un viaje en el Metro de Madrid puede llegar a ser un trayecto muy incómodo si no se respetan conductas cívicas como utilizar el móvil con cascos o hablar por teléfono en voz baja.

En la red de transporte público de Inglaterra han decidido empezar a multar a los pasajeros que no utilicen cascos en el metro o el autobús para tratar de mejorar la convivencia entre los usuarios. En el metro de Madrid, escuchar audios o mantener conversaciones a voz en grito son conductas muy habituales pero que están prohibidas de manera expresa por el reglamento de viajeros.

Lo que para uno puede ser una música agradable, para otros puede ser un ruido molesto. En el transporte público pueden llegar a viajar cientos de personas a la vez a las que el volumen alto del móvil puede ser muy desagradable: "Me molesta cuando la gente habla muy alto".

Vídeos de redes sociales, llamadas de teléfono e incluso altavoces que parecen discotecas móviles destrozan la paciencia de los viajeros que critican la falta de civismo de algunos usuarios del transporte público. "A nadie le importan las conversaciones de los demás", explica una pasajera del Metro de Madrid.

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Aunque cada vez son más las personas que tienen el hábito de utilizar cascos en el transporte público, todavía son muchas las que prefieren compartir con el resto del vagón sus conversaciones por teléfono. "Las personas ponen el volumen muy alto", reclama una usuaria de la red de Metro de Madrid. Un gesto sencillo como bajar el volumen o utilizar cascos va más allá de respetar el reglamento del trasporte público, es un ejemplo de civismo que mejora la convivencia para los miles de pasajeros que utilizan el metro o el autobús cada día.