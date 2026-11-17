El excampeón mundial de boxeo Jorge Linares queda bajo custodia del ICE en Texas tras participar en un evento deportivo

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El boxeador venezolano Jorge Luis Linares, excampeón mundial en tres categorías de peso, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras ser detenido en El Paso, en Texas. El deportista, de 41 años y residente en Miami, habría intentado tomar un vuelo de regreso el domingo después de participar en un evento deportivo en el estado. Ese mismo día publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunciaba su situación. "El ICE me tiene en el cruce fronterizo de Texas. Esto es una locura", escribió.

La detención fue confirmada por Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que aseguró estar en contacto con la familia del excampeón y confirmó que se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias. "Puedo confirmar que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial de la AMB, se encuentra bajo custodia del ICE", señaló en sus redes sociales. Mendoza también explicó que los abogados de inmigración estaban trabajando en el caso y trasladó su apoyo al deportista. "Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. ¡Mantente fuerte, Jorge!", añadió.

Sus abogados aseguran que se encuentra legalmente en Estados Unidos

El bufete de abogados Wilner & O'Reilly, especializado en asuntos de inmigración y que representa a Linares, se ha hecho cargo de su situación. Según recoge la BBC, sus representantes aseguraron que el venezolano se encuentra legalmente en Estados Unidos y que ha colaborado con las autoridades. "El señor Linares se encuentra legalmente en Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades", indicaron en un comunicado.

Los abogados explicaron también que están trabajando de manera conjunta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para tratar de resolver el asunto cuanto antes. Además, expresaron su confianza en la situación jurídica del boxeador y señalaron que esperan que el caso quede resuelto una vez que concluya el procedimiento correspondiente.

En el mismo comunicado, el despacho pidió paciencia a los seguidores del deportista, a los medios de comunicación y al público mientras se desarrolla el proceso. La defensa no ofreció más detalles sobre los motivos concretos de la detención ni sobre cuánto tiempo podría permanecer Linares bajo custodia de las autoridades migratorias.

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Linares se retiró del boxeo en octubre de 2023, después de perder ante el británico Jack Catterall en Liverpool, en un combate de peso superligero. A lo largo de una carrera profesional que comenzó en 2002, conquistó títulos mundiales en las categorías de peso pluma, superpluma y ligero. Disputó un total de 56 combates, con un balance de 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas. Además, llegó a pelear en más de diez ocasiones en Estados Unidos.