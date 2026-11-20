Claudia Barraso 20 NOV 2026 - 21:30h.

Owono ha decidido asistir al partido del Andorra donde el equipo ha guardado un minuto de silencio por Jesús de Miguel

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El Andorra ha vuelto a jugar en el campo después del incidente por el que murió Jesús de Miguel. Los jugadores han salido con camisetas con su dorsal y nombre y junto con un ramo de flores blanca, guardando un minuto de silencio en su memoria.

Lo que más ha llamado la atención ha sido ver en la grada del estadio del Andorra a su portero, Jesús Owono, junto a los demás compañeros que no fueron convocados y a los lesionados, Álex Calvo y Le Normand.

Con este gesto, Owono ha dejado claro que ha querido salir de su casa y que el público le vea asistir al homenaje del futbolista fallecido. Pero su cara también dejaba claro lo mal que lo esta pasando el guardameta después del incidente por el que Jesús de Miguel perdió la vida.

Owono rezó después del minuto de silencio

Además, ha querido asistir al partido vestido de luto, todo de negro y con un gorro negro. Owono rezó unas oraciones nada más acabar el minuto de oro delante de todas las cámaras, sin dejar de mirar hacia el suelo y con el rostro muy serio.

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Las palabras de Piqué, presidente del Andorra, sobre la sanción a Owono

El propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, considera que el guardameta del equipo Jesús Owono necesitará "más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir" después de verse involucrado en el fuerte choque que le terminó por costar la vida al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y cree que esta sanción que han impuesto al portero "le culpabiliza de unas consecuencias donde no tuvo la culpa" y "en una situación que no se merece".

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"Este viernes por la tarde recibimos la sanción de 12 partidos por parte del Comité de Competición a Jesús Owono. Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir", apuntó Piqué en un vídeo en su cuenta oficial de 'Tik Tok'.