El CD Tenerife está estudiando todas las propuestas para homenajear a Jesús de Miguel tras la muerte del futbolista

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TenerifeEl pasado martes 3 de noviembre, el fútbol nacional quedaba completamente conmocionado tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel. En los minutos finales del partido disputado entre el Tenerife y el Andorra en la jornada 13 de Segunda División, el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono. Nada más producirse el fatídico accidente, el deportista era trasladado hasta el Hospital de la Candelaria de Tenerife donde horas más tarde fallecía. Dos semanas más tarde, su equipo, el CD Tenerife, estudia crear un trofeo anual en memoria del futbolista fallecido.

Según ha podido conocer 'Cadena SER', el club canario contempla la posibilidad de organizar cada año un torneo amistoso en homenaje a Jesús de Miguel, conocido cariñosamente como Demi, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo del futbolista madrileño. El medio de comunicación ha podido conocer que la iniciativa cuenta con el respaldo de los principales dirigentes del club y, también, tendría el apoyo de otros equipos, que estarían dispuestos a participar en este homenaje.

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¿Un torneo amistoso en homenaje a Jesús de Miguel?

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también se ha mostrado favorable a la propuesta. En declaraciones a 'Radio Club Tenerife', Bermúdez aseguró que el Ayuntamiento colaborará con el club en todas las medidas necesarias para recordar al jugador. Además, también ha querido valorar la actitud de los dirigentes Rayco García y Felipe Miñambres tras la muerte de Jesús de Miguel.

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Por el momento, el CD Tenerife prefiere estudiar todas las propuestas recibidas antes de tomar una decisión definitiva. El asunto será llevado próximamente al consejo de administración, con la intención de encontrar la mejor manera de rendir homenaje al futbolista, detallan desde 'Cadena SER'.

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El agradecimiento de la familia de Jesús de Miguel

Por otro lado, la familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), informó este pasado jueves 19 de noviembre de que ya han recibido las donaciones procedentes del 'crowdfunding' organizado por el futbolista Fran Sol, ex jugador del CD Tenerife, el cual todavía sigue abierto.

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"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa", arrancó el comunicado de la familia de De Miguel, que agradeció "especialmente" a Fran Sol por "poner en marcha este 'crowdfunding'".

Una iniciativa que ya ha recaudado más de 200.000 euros en más de 5.000 donativos. "Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos", rezó el comunicado.

La muerte de Jesús de Miguel

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.

La investigación de la muerte de Jesús de Miguel

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. Según ha informado 'El Periódico' tras consultar a fuentes cercanas a la investigación, "las primeras pesquisas se centran en recabar información sobre la actuación que tuvo cada uno de los responsables médicos y sanitarios que saltaron al campo de juego tras la caída fulminante del delantero blanquiazul, lo que incluye tanto a los servicios médicos del CD Tenerife como los efectivos que formaban parte del dispositivo preventivo desplegado por Cruz Roja, así como la atención que recibió el paciente durante el traslado en ambulancia al hospital donde quedó ingresado".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Tras la muerte de Jesús de Miguel y la apertura de la investigación de su fallecimiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son muchos los expertos que han observado y han denunciado las supuestas negligencias que se podrían haber cometido en el traslado del jugador hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.