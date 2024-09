Ángel de la Fuente, economista: "Para aumentar la recaudación hay que ir a la clase media, no hay tantos ricos"

"Cataluña siempre ha estado en la media de financiación, muy maltratada no está"

Sin embargo, De la Fuente opina que en España los impuestos de tipo patrimonio "no funcionan". "Esto no sería una buena vía porque al final tampoco hay tantos ricos y si queremos aumentar la recaudación hay que ir a la clase media, no nos basta con los pocos que tienen muchísimo dinero", apunta el economista.