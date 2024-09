El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha cuestionado el acuerdo de financiación singular para Cataluña y ha exigido a la vicepresidenta María Jesús Montero un auténtico "concierto económico", no un "maquillaje", advirtiendo de que, si los socialistas no cumplen lo pactado con los de Carles Puigdemont en Bruselas, "game over" y fin de la legislatura.