Javier Ruiz 14 JUN 2025 - 08:00h.

Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz baja a tierra las noticias económicas más destacadas de la semana

En esta ocasión, explica qué normas deben cumplir estos creadores de contenido y qué puede hacer la CNMV para evitar los fraudes

El fenómeno de los 'finfluencers', o influencers financieros que dan consejos económicos en redes sociales, está en expansión. Cada vez hay más gurús del dinero rápido, pero muchos de ellos solo buscan lucrarse a costa de sus seguidores. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz explica qué normas deben cumplir estos creadores de contenido y qué puede hacer la CNMV, que ya tiene a medio centenar de ellos bajo la lupa.

Entre estas figuras hay de todo. Hay gente experta que se dedica a formar en el riesgo, el ahorro y en cómo negociar con tu banco. Pero también hay mucho delincuente con corbata. El mensaje que dan es que se puede hacer mucho dinero fácil, pero su objetivo final es venderte algo.

Ganan dinero si tú inviertes dinero. Son presuntos consejos cuando lo que de verdad hacen es comprarse clientes. Tienen un conflicto de intereses y la ley no permite esto. El problema no es que existan, sino que cada vez son más y mueven más dinero. Y por eso están poniendo en alerta a los reguladores.

Las alertas de la CNMV

La CNMV ha expresado su preocupación por el impacto de estos creadores de contenido sin formación financiera y por ello está buscando la vía de frenar la difusión de posibles fraudes. En es sentido, el regulador ya tiene varias alertas dadas:

Si vas a confiar en un operador financiero, asegúrate de que está registrado . Si lo único que tiene es una cuenta en Youtube no deberías confiarle tus ahorros.

. Si lo único que tiene es una cuenta en Youtube no deberías confiarle tus ahorros. Cada operador financiero tiene la obligación de divulgar sus conflictos de intereses . Pero estos 'finfluencers' no te lo dicen.

. Pero estos 'finfluencers' no te lo dicen. No te divulgan cuál es su base operativa. Puedes estar tratando con alguien que piensas que está en Albacete y a lo mejor opera desde las islas Caimán y no tiene ninguna responsabilidad si pierdes tu dinero.

En teoría, la CNMV puede denunciar y multar, pero en la práctica hay tantos chinches en el colchón que es incapaz de llegar a todos. Se les escapa de las manos. En esta cadena de responsabilidades que comienza con los 'finfluencers' el gran problema final son las plataformas que no solo permiten sus contenidos (Instagram, X, TikTok, Youtube...) sino que los amplifican porque todas ganan al tráfico. Las redes sociales son el gran problema de toda esta fauna de malas hierbas. Son cómplices de la estafa.

¿Cómo protegerse?

El principal consejo que os puedo dar es que si de entrada os piden dinero o inversión no son de fiar. Eso ya empieza mal. La gente que tiene canales de divulgación no suele pedir pasta, así que tened cuidado. Los criptobros no son vuestros colegas, van a por vuestro dinero. Seamos prudentes porque entregar nuestro dinero alegremente es despedirse de él.

El perfil que buscan estos prescriptores es de chavales muy jóvenes que ya han jugado en casas de apuesta y están acostumbrados al dinero rápido. Les elevan la apuesta y prometen unos retornos que son imposibles de sostener. El camino a seguir es obligar al registro, a la transparencia y evitar el conflicto de intereses. En el vídeo puedes ver la charla completa de 'MoneyTalks'.