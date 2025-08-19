La vuelta al cole costará 500 euros de media por hijo, un 18% más cara en los últimos tres años

Las compras de material escolar se han encarecido en un 18% este 2025 y las familias tienen que optar por otras formas de organizarse

El gasto de 'la vuelta al cole' en España aumenta un 18% en los últimos tres años: 365 euros de media en libros de texto

A menos de tres semanas del inicio del curso escolar, llegan las primeras cifras de lo que supondrá este año la temida vuelta al cole. Las familias deberán afrontar un gasto medio de 500 euros por hijo, un 2% más que en 2023. Aunque pueda parecer un incremento pequeño, acumulado a los últimos tres cursos la subida alcanza ya el 18%.

El mayor desembolso corresponde a los libros de texto, que rondan los 365 euros. Este coste ha llevado a que el 30% de las familias recurra ya al mercado de segunda mano para abaratar la factura.

El regreso a las aulas supone la primera gran compra tras las vacaciones, con carros llenos de material escolar y listas que cada año se hacen más largas, mientras los sueldos como dicen algunos padres, permanecen invariables. Por ello, organizarse se vuelve clave para tratar de reducir, aunque sea mínimamente, un gasto que desestabiliza la economía familiar.

Organización y compras anticipadas, claves para aliviar el gasto

Algunos hogares optan por compras colectivas entre varias familias, otros revisan qué material pueden aprovechar de hermanos mayores o primos. También adelantar las compras puede suponer un ahorro, aunque sea en tiempo, ya que al volver la mayoría de las familias de vacaciones aumentan las colas y la demanda en las tiendas.

La planificación comienza en muchos casos ya en junio, para repartir el gasto hasta septiembre. Cuanto antes se organice la vuelta al cole, mejor, especialmente para las familias más previsores.

Y, como recuerdan los padres y madres, esto no ha hecho más que empezar.